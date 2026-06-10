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10.06.2026 12:47

Μπέλφαστ: Στην ίδια πολυκατοικία έμεναν δράστης και θύμα που δίνει μάχη για τη ζωή του

10.06.2026 12:47
belfast

Χάος στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μετά την επίθεση με μαχαίρι κατά ενός άνδρα, τον οποίο ο κατηγορούμενος ως δράστης ακινητοποίησε στον δρόμο.

Ο 30χρονος κατηγορούμενος Σουδανός πέρασε τη νύχτα υπό αστυνομική κράτηση, αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αντικειμένου με λεπίδα ή αιχμηρό άκρο σε δημόσιο χώρο και απειλές θανάτου.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως Στίβεν Όγκιλβι, με καταγωγή από τη Σκωτία, και διέμενε στην ίδια πολυκατοικία με τον κατηγορούμενο.

Μία γυναίκα δήλωσε στη Daily Mail ότι ο Όγκιλβι θεωρείται ευάλωτο άτομο και ότι ζούσε στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών με τον φερόμενο δράστη. Όπως ανέφερε, κυκλοφορούν πολλές εκδοχές σχετικά με το τι συνέβη, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τον λόγο για τον οποίο δέχθηκε επίθεση.

Σύμφωνα με γείτονα του θύματος, ο Στίβεν Όγκιλβι ήταν κωφός από το ένα αυτί και το παράθυρό του είχε σπάσει πέρυσι όταν το σπίτι του δέχθηκε επίθεση με τούβλο από τοξικομανή. Πρόσθεσε ότι ο Όγκιλβι αντιμετώπιζε ορισμένα προβλήματα, ζούσε μόνος του αλλά συχνά φιλοξενούσε ανθρώπους στο σπίτι του και επρόκειτο να μεταφερθεί σε άλλο διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης στις 15 Ιουνίου.

Όπως είπε ο γείτονας, αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για καβγά μεταξύ δύο ανδρών. Όπως είπε, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν πολύ γρήγορα και στη συνέχεια εμφανίστηκε ένας άνδρας με ραβδί χέρλινγκ για να βοηθήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση σημειώθηκε ακριβώς έξω από την είσοδο του διαμερίσματός του και, όπως άκουσε, ο Όγκιλβι παραμένει ζωντανός «μόλις και μετά βίας». Είπε ακόμη ότι ο Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση διέμενε σε άλλο κτίριο του συγκροτήματος και είχε μετακομίσει εκεί μόλις πρόσφατα.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), Τζον Μπάουτσερ, ο κατηγορούμενος φέρεται να ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Δουβλίνο πριν μεταβεί με λεωφορείο στο Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023. Όπως ανέφερε, υπέβαλε αίτημα ασύλου στην πόλη και του χορηγήθηκε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Ο ηγέτης του DUP και βουλευτής του Ανατολικού Μπέλφαστ, Γκάβιν Ρόμπινσον, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ο ύποπτος βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο με πενταετή βίζα. Στη συνέχεια, το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι στον ύποπτο χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα μετά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο και άδεια παραμονής έως το 2028. Σύμφωνα με την PSNI, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Μπέλφαστ.

Ο υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την απάντηση στο «εύλογο ερώτημα» σχετικά με το πώς ο ύποπτος εισήλθε στη χώρα. Από την πλευρά του, ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών Κρις Φιλπ χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή» και ζήτησε να δοθούν στη δημοσιότητα όλες οι λεπτομέρειες. Υποστήριξε επίσης ότι απαιτείται πλήρης διαφάνεια και ότι, εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για παράτυπο μετανάστη, αυτό θα αποτελούσε επιπλέον ένδειξη ότι η έλλειψη ελέγχου των συνόρων θέτει σε κίνδυνο το κοινό.

Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις

Στο Μπέλφαστ επικράτησε χάος και οι αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις μετατράπηκαν σε ανεξέλεγκτες συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις κατά μεταναστών.

Χιλιάδες βορειοϊρλανδοί βγήκαν χθες στους δρόμους ζητώντας αυστηρότερα μέτρα κατά της μετανάστευσης. Ωστόσο, οι διαδηλώσεις σύντομα μετατράπηκαν σε μάχες με τις δυνάμεις ασφαλείας και σε πογκρόμ κατά μεταναστών, καθώς μασκοφόροι – κατά πάσα πιθανότητα – ακροδεξιοί πυρπόλησαν σπίτια, λεωφορεία και αυτοκίνητα, με το ξημέρωμα να εμφανίζει σκηνές αποκάλυψης.

Ομόφωνη καταδίκη

Η βία έφερε ομόφωνη καταδίκη από τους ηγέτες της Βόρειας Ιρλανδίας, με την Πρωθυπουργό Μισέλ Ο’Νιλ να χαρακτηρίζει τα επεισόδια «καθαρή βανδαλιστική συμπεριφορά». «Ομάδες μασκοφόρων ανδρών που αναγκάζουν οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους με φωτιές δεν είναι παρά μια αηδιαστική δειλία», δήλωσε η Ο’Νιλ.

Επίσης η Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός Έμα Λιτλ Πένγκελι δήλωσε: «Το να εκφράζεις την απογοήτευσή σου για τις κακές πράξεις ενός ατόμου εναντίον εκείνων που δεν είχαν καμία σχέση με αυτές είναι εντελώς λάθος», ενώ η υπουργός Βόρειας Ιρλανδίας Χίλαρι Μπεν δήλωσε ότι το χάος που επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας «μόνο βλάπτει τις κοινότητες και θέτει σε κίνδυνο αθώες ζωές». «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτού του είδους την καταστροφή και τη καταστροφική συμπεριφορά», πρόσθεσε.

Ρατσιστικό πογκρόμ

Πιο σαφής ήταν η Κλερ Χάννα, βουλευτής του Μπέλφαστ και ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού και Εργατικού Κόμματος, η οποία δήλωσε στο BBC ότι «αυτό που βλέπετε είναι ένα πογκρόμ με ρατσιστικό υπόβαθρο. Βλέπουμε άνδρες να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα ζητώντας να διωχθούν οι ξένοι αποκλειστικά και μόνο λόγω του χρώματος του δέρματός τους. […] Δεν βασίζεται στο τι προσφέρουν στην κοινωνία, ποια είναι η θέση τους εδώ, και είναι τρομακτικό για τους κατοίκους του Μπέλφαστ που θέλουν να μείνουν μακριά από αυτού του είδους την πολιτική».

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Η ένταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι είχε μια «πολυάσχολη βραδιά» την Τρίτη, καθώς διαχειρίστηκε 256 κλήσεις μεταξύ 19:00 και μεσάνυχτα. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 62 περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Μπέλφαστ.

«Θα θέλαμε να συγχαρούμε το προσωπικό μας για τον επαγγελματισμό του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την κοινότητα για τη στήριξή της στην επιτυχή διεξαγωγή των επεμβάσεών μας», αναφέρθηκε σε δήλωση.

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