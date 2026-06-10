Ο Τραμπ «δείχνει την έξοδο» στον Νετανιάχου: «Θέλει να συνεχίσει;»

Ένα διακριτικό αλλά αρκετά προφανές «άδειασέ μας τη γωνιά» φαίνεται ότι λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, επιβεβαιώνοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών βρίσκονται στα… τάρταρα.

Ο Τραμπ, λοιπόν, φάνηκε να αμφιβάλλει αν ο Νετανιάχου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν σε μερικούς μήνες, λέγοντας στο ABC και στον δημοσιογράφο, Τζόναθαν Καρλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης για τον πόλεμο στο Ιράν, ότι ο μακροβιότερος ηγέτης του Ισραήλ είναι ένας «πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου» για τον οποίο ο Τραμπ λέει ότι είχε μια «εκπληκτική καριέρα».

Trump also told me its an open question whether Netanyahu will run for re-election, wondering, “If Bibi even wants to continue."



"I don't know, he's had an amazing career. Does he want to continue? Because, you know he's a wartime prime minister. We will very shortly win the war… — Jonathan Karl (@jonkarl) June 9, 2026

«Δεν ξέρω, είχε μια καταπληκτική καριέρα», εμφανίζεται να λέει ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτηση στο X που έκανε ο Καρλ. «Θέλει να συνεχίσει; Γιατί, ξέρετε, είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Πολύ σύντομα θα κερδίσουμε τον πόλεμο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και ξέρετε ότι είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου». Ο ίδιος, πάντως, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία, πρόσθεσε ότι και αυτό είναι «πρόεδρος εν καιρώ πολέμου».

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ισραήλ, δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στις φετινές ισραηλινές εκλογές, ειδικά στη σκιά σκανδάλων στα οποία εμπλέκεται. Τουναντίον, βρίσκεται εμφανώς σε «προεκλογική τροχιά», ακόμη και όταν η ημερομηνία της ψηφοφορίας, η οποία πρέπει να διεξαχθεί έως τις 27 Οκτωβρίου, δεν έχει ακόμη οριστεί επίσημα.

Τραμπ και Νετανιάχου έχουν συγκρουστεί αρκετές φορές από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Μάλιστα, σύμφωνα με το Axios, σε πρόσφατη επικοινωνία τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ «το έχασε» και άρχισε να βρίζει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, λέγοντας: «Είσαι εντελώς τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ» και ρωτώντας «τι στο διάολο κάνεις;».

Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ – διά πηγών και διαρροών – εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία του για ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, η οποία δεν θα καλύπτει πλήρως τους στόχους του πολέμου και αφήνει να εννοηθεί ότι μια τέτοια συμφωνία δεν θα το δεσμεύει, έστω κι αν ο Τραμπ δηλώνει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ότι «ο Μπίμπι θα κάνει ό,τι του πω».

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