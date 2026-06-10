Μπέλφαστ: Εικόνα πολέμου μετα τις αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις – Εκτός ελέγχου η κατάσταση (Photos/Video)

Με καζάνι που βράζει μοιάζει η κατάσταση στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις μετατράπηκαν σε ανεξέλεγκτες συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις κατά μεταναστών.

🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast.



The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i June 9, 2026

Με αφορμή επίθεση μετανάστη κατά περαστικού, χιλιάδες βορειοϊρλανδοί βγήκαν χθες στους δρόμους ζητώντας αυστηρότερα μέτρα κατά της μετανάστευσης. Ωστόσο, οι διαδηλώσεις σύντομα μετατράπηκαν σε μάχες με τις δυνάμεις ασφαλείας και σε πογκρόμ κατά μεταναστών, καθώς μασκοφόροι – κατά πάσα πιθανότητα – ακροδεξιοί πυρπόλησαν σπίτια, λεωφορεία και αυτοκίνητα, με το ξημέρωμα να εμφανίζει σκηνές αποκάλυψης.

Ομόφωνη καταδίκη

Η βία έφερε ομόφωνη καταδίκη από τους ηγέτες της Βόρειας Ιρλανδίας, με την Πρωθυπουργό Μισέλ Ο’Νιλ να χαρακτηρίζει τα επεισόδια «καθαρή βανδαλιστική συμπεριφορά». «Ομάδες μασκοφόρων ανδρών που αναγκάζουν οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους με φωτιές δεν είναι παρά μια αηδιαστική δειλία», δήλωσε η Ο’Νιλ.

Further update from police sources, a property has been set alight in the Lendrick Street area of Belfast.



Emergency services are heading that way.



An earlier bus fire on the Newtownards Road has been extinguished. @BelTel pic.twitter.com/YuNYtTWIXf — Kevin Scott (@Kscott_94) June 9, 2026

Επίσης η Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός Έμα Λιτλ Πένγκελι δήλωσε: «Το να εκφράζεις την απογοήτευσή σου για τις κακές πράξεις ενός ατόμου εναντίον εκείνων που δεν είχαν καμία σχέση με αυτές είναι εντελώς λάθος», ενώ η υπουργός Βόρειας Ιρλανδίας Χίλαρι Μπεν δήλωσε ότι το χάος που επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας «μόνο βλάπτει τις κοινότητες και θέτει σε κίνδυνο αθώες ζωές». «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτού του είδους την καταστροφή και τη καταστροφική συμπεριφορά», πρόσθεσε.

Ρατσιστικό πογκρόμ

Πιο σαφής ήταν η Κλερ Χάννα, βουλευτής του Μπέλφαστ και ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού και Εργατικού Κόμματος, η οποία δήλωσε στο BBC ότι «αυτό που βλέπετε είναι ένα πογκρόμ με ρατσιστικό υπόβαθρο. Βλέπουμε άνδρες να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα ζητώντας να διωχθούν οι ξένοι αποκλειστικά και μόνο λόγω του χρώματος του δέρματός τους. […] Δεν βασίζεται στο τι προσφέρουν στην κοινωνία, ποια είναι η θέση τους εδώ, και είναι τρομακτικό για τους κατοίκους του Μπέλφαστ που θέλουν να μείνουν μακριά από αυτού του είδους την πολιτική».

Residents had to be evacuated from their homes in east Belfast following fires.



Northern Ireland Fire and Rescue Service officers attended the scene at Lendrick Street on Tuesday night.



Live updates: https://t.co/e5sXQxSNZE



📸: PA pic.twitter.com/oI2ZWwEJrz June 9, 2026

Χάος

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης επικράτησε χάος στο Μπέλφαστ καθώς διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Η ένταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Las imágenes de los progromos racistas de Belfast son dantescas.



Centenares de unionistas encapuchados han incendiado viviendas y comercios.



Ha habido estallidos también en Escocia e Inglaterra.



En las imágenes una familía de migrantes es rescatada de las llamas en Belfast. 👇🏼 pic.twitter.com/MYmOexmK9W — Malcolm iXa 🍉 (@ideiazabaldub) June 10, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι είχε μια «πολυάσχολη βραδιά» την Τρίτη, καθώς διαχειρίστηκε 256 κλήσεις μεταξύ 19:00 και μεσάνυχτα. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 62 περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Μπέλφαστ.

🚨 BREAKING VISUALS: Complete anarchy erupts in South Belfast as masked anti-immigrant mobs violently take over Sandy Row, torching buildings and vehicles following the horrifying Monday night knife attack.



THE GROUND REALITY: Furious rioters have completely blocked the streets… https://t.co/tyG1i0REk1 June 10, 2026

«Θα θέλαμε να συγχαρούμε το προσωπικό μας για τον επαγγελματισμό του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την κοινότητα για τη στήριξή της στην επιτυχή διεξαγωγή των επεμβάσεών μας», αναφέρθηκε σε δήλωση.

Η αφορμή…

Εν τω μεταξύ, ένας 30χρονος Σουδανός πρόκειται να εμφανιστεί σήμερα αργότερα στο Πρωτοδικείο του Μπέλφαστ, μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στο βόρειο Μπέλφαστ τη Δευτέρα το βράδυ. Πέρασε τη νύχτα υπό αστυνομική κράτηση, αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αντικειμένου με λεπίδα ή αιχμηρό άκρο σε δημόσιο χώρο και απειλές θανάτου.

Ένας άνδρας περίπου 40 ετών παραμένει στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στα μάτια, τον αυχένα και την πλάτη, μετά την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στις 22:30 το βράδυ της Δευτέρας.

…Και ο ήρωας

Την ίδια στιγμή, σε ήρωα της ημέρας, όσον αφορά στη διάσωση του 40χρονου, αναδεικνύεται ένας 32χρονος πατέρας, ο οποίος έχοντας στο πλευρό του δύο ακόμη παρευρισκόμενους, και χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο ραβδί από το άθλημα του χέρλινγκ, όρμησαν και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη από το Σουδάν, ακριβώς τη στιγμή που επιχειρούσε να επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα στο θύμα του.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές έχουν δηλώσει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν την υπόθεση με τρομοκρατική ενέργεια, ενώ έχουν απευθύνει έκκληση προς το κοινό να αποφύγει τη διάδοση φημών και την εξαγωγή πρόωρων συμπερασμάτων.

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