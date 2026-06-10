ΗΠΑ – Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα μετά την κατάρριψη Apache – Αντίποινα, απειλές και συναγερμός στον Κόλπο

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον εξαπέλυσε στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων λίγες ώρες μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ευθέως την Τεχεράνη για την επίθεση και προειδοποίησε με αντίποινα, ενώ το Ιράν απάντησε με νέες απειλές, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Αμερικανικά πλήγματα μετά την κατάρριψη του Apache

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν στις 17:00 τοπική ώρα (00:00 ώρα Ελλάδας), χαρακτηρίζοντάς τις ως «αναλογική απάντηση σε αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε συστήματα αεράμυνας και ραντάρ του Ιράν. Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για εκρήξεις σε περιοχές των ακτών του Περσικού Κόλπου, μεταξύ των οποίων το Μπαντάρ Αμπάς, το Κεσμ και το Σιρίκ.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Η αμερικανική αντίδραση ήρθε μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ, σε ένα περιστατικό που απειλεί να τινάξει στον αέρα τις εύθραυστες προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Ο Τραμπ δείχνει το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή.

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας ότι οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας. Οι δύο πιλότοι είναι ασφαλείς και δεν τραυματίστηκαν. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

"I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States… pic.twitter.com/yMGXqG89ax June 9, 2026

Σε συνέντευξή του στο ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την απόφαση για τα πλήγματα κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι αποτελούν απάντηση σε όσα προηγήθηκαν με το αμερικανικό ελικόπτερο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ιρανικό drone, χωρίς ωστόσο να είναι απολύτως σαφές εάν το Apache αποτέλεσε σκόπιμο στόχο ή επλήγη στο πλαίσιο ευρύτερης στρατιωτικής δραστηριότητας.

Η επιχείρηση διάσωσης των δύο πιλότων

Η CENTCOM γνωστοποίησε ότι τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν περίπου δύο ώρες μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μη επανδρωμένου πλωτού σκάφους του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, στην πρώτη δημόσια επιβεβαιωμένη χρήση τέτοιου μέσου για αποστολή διάσωσης.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, το μη επανδρωμένο σκάφος παρέλαβε τους δύο πιλότους από τη θάλασσα και τους μετέφερε σε ασφαλές σημείο, όπου στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο για περαιτέρω μεταφορά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού, της Αεροπορίας και της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των ΗΠΑ.

Το Ιράν απαντά με νέες απειλές

Η Τεχεράνη αντέδρασε έντονα στα αμερικανικά πλήγματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διαμήνυσε μέσω ανάρτησής του ότι η χώρα του «δεν θα αφήσει καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στην ιρανική επικράτεια διατρέχουν διαρκή κίνδυνο και υποστήριξε ότι «η ασφαλέστερη επιλογή είναι να αποχωρήσουν από την περιοχή».

«Παρά τις ήττες της στο πεδίο της μάχης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας», έγραψε χαρακτηριστικά. «Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.



Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.



Leave our region if you want to be safe.



History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη προτιμά τη διπλωματία, αλλά διαθέτει και άλλους τρόπους αντίδρασης.

Επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων σε Μπαχρέιν και Ιορδανία

Η ένταση δεν περιορίστηκε στο μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drones εναντίον του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα.

Παράλληλα, ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς την αμερικανική βάση Αλ Αζράκ στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί αεροπορικοί συναγερμοί στην Ιορδανία.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ήχησαν σειρήνες στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ.

Οι αρχές των δύο χωρών κάλεσαν τους πολίτες να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτιζαν εχθρικούς εναέριους στόχους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν την εύθραυστη κατάσταση που επικρατεί στον Κόλπο, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Η νέα κλιμάκωση έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν αισιόδοξος για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Μόλις λίγες ώρες πριν από τα γεγονότα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριζε ότι οι συνομιλίες βρίσκονταν στα «τελικά στάδια» και ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες.

Παράλληλα, είχε καλέσει Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η κατάρριψη του Apache, τα αμερικανικά πλήγματα και οι ιρανικές απαντήσεις δημιουργούν πλέον νέα δεδομένα, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

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