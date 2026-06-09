Η δολοφονία της 11χρονης Λιάνα εξοργίζει τη Γαλλία και εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση

Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, του οποίου ο φερόμενος δολοφόνος είχε καταγγελθεί αρκετές φορές στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης.

Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα τη Δευτέρα μετά τη δολοφονία της Λιάνα, πολλοί από τους οποίους απαιτούσαν την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράρ Νταρμανέν – ενός από τα ανώτερα μέλη της κυβέρνησης.

Η οργή στη χώρα έχει ενταθεί επειδή ο ύποπτος – ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά – είχε καταγγελθεί στην αστυνομία τον περασμένο Αύγουστο από τη μητέρα μιας 10χρονης που ονομάζεται Ρόζα, η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη της σε αρκετές περιπτώσεις.

Ιατρικά στοιχεία επιβεβαίωσαν ότι είχε κακοποιηθεί, και όμως ούτε μία φορά στους εννέα μήνες από την υποβολή της καταγγελίας δεν ανακρίθηκε ο Μπαρελά από τους ερευνητές.

Στα μάτια του θυμωμένου γαλλικού κοινού, αν η αστυνομία είχε επικοινωνήσει με τον ύποπτο, θα γνώριζε ότι τον παρακολουθούσαν και αυτό μπορεί να είχε αποτρέψει τον θάνατο της Λιάνα.

Η σορός της Λιάνα βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη σε ένα αγρόκτημα περίπου 10 χιλιόμετρα από την πόλη Φλεράνς στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου εθεάθη τελευταία φορά στο τέλος του σχολείου έξι ημέρες νωρίτερα.

Ο Μπαρελά, ο οποίος είναι πατέρας μιας φίλης της Λιάνα, συνελήφθη τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Ο Μπαρελά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατό της, αλλά παραδέχτηκε ότι την πήγε με το αυτοκίνητό του σε μια τοπική πισίνα. Όταν ανακρίθηκε, αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

Έκτοτε, αποκαλύφθηκε ότι είχε κατονομαστεί σε αρκετές άλλες υποθέσεις φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης τα τελευταία χρόνια, κάτι που θα έπρεπε να είχε καταστήσει την υπόθεση Ρόζα προτεραιότητα – αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Η μητέρα της Ρόζα ανακοίνωσε τώρα μέσω των δικηγόρων της ότι καταθέτει αγωγή κατά του κράτους και κατά του Νταρμανέν για τις ευθύνες τους στην υπόθεση.

Ο Νταρμανέν, ηγετική φυσιογνωμία του κόμματος Renaissance που υποστηρίζει τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, συμφώνησε ότι η υπόθεση Λιάνα αποκάλυψε «σοκαριστικές και απαράδεκτες αποτυχίες στις υπηρεσίες του κράτους», αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησης.

Αυτός και η κυβέρνηση βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα σε ένα ολοένα και πιο εξοργισμένο κοινό και ένα δικαστικό σύστημα του οποίου οι δικαστές και οι εισαγγελείς αρνούνται να γίνουν αποδιοπομπαίοι τράγοι.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστικών Υποθέσεων (CSM) δήλωσε ότι «εκφράζει τη λύπη του για την δυσφήμιση που ασκείται σε χιλιάδες δικαστές» λόγω της υπόθεσης, η οποία «εργαλειοποιήθηκε από άτομα που έχουν αποφασίσει εκ των προτέρων ότι οι δικαστές είναι οι ένοχοι».

Το CSM δήλωσε ότι οι δικαστές, κατά τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας, δεν διέθεταν τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

Ωστόσο, μιλώντας ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας την Τρίτη, ο Νταρμανέν δήλωσε ότι οι πόροι δεν ήταν το πρόβλημα στην υπόθεση Λιάνα.

«Αυτό που λείπει σε αυτή την ιστορία δεν είναι ένας νέος νόμος. Δεν είναι τα περισσότερα χρήματα. Δεν είναι καλύτερη πληροφορική. Είναι η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στα ζητήματα του βιασμού», είπε.

«Η αρχή της προφύλαξης θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί για να αποσυρθεί ο Μπαρελά από την κυκλοφορία και να διαπιστωθεί εάν οι κατηγορίες εναντίον του ήταν αληθείς. Είχαμε όλα τα στοιχεία. Εννέα μήνες αργότερα, είναι εντελώς ακατανόητο το γεγονός ότι δεν τέθηκε ποτέ υπό κράτηση», είπε ο Νταρμανέν.

Το υπουργείο έχει πει στους εισαγγελείς να εξετάσουν περίπου 70.000 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που εξακολουθούν να περιμένουν δικαιοσύνη.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει επίσης υποσχεθεί να αυστηροποιήσει έναν νόμο για την προστασία των παιδιών που βρίσκεται επί του παρόντος στο κοινοβούλιο, έτσι ώστε οι κατά συρροή βιαστές να αντιμετωπίζουν πιθανές ποινές ισόβιας κάθειρξης, αντί για μέγιστο 20 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Η σεξουαλική βία κατά Παλαιστινίων ως εργαλείο πολέμου από το Ισραήλ: «Φωνάζαμε ω Κύριε και αυτοί γελούσαν»

Κρίση στην τουρκική αντιπολίτευση: Ο Οζέλ καταγγέλλει σχέδιο εξουδετέρωσης του CHP, ο Κιλιτσντάρογλου προαναγγέλλει διαγραφές

Αλβανία: Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας για το θέρετρο Κούσνερ – Η προειδοποίηση της ΕΕ και η στήριξη του έργου από Ράμα