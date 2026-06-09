Η Αλβανία δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας για το θέρετρο Κούσνερ – Η προειδοποίηση της ΕΕ

Αλβανοί εισαγγελείς κατά της διαφθοράς πάγωσαν την Τρίτη τους τραπεζικούς λογαριασμούς μιας εταιρείας αγοραπωλησιών γης που συνδέεται με ένα αμφιλεγόμενο έργο πολυτελούς θέρετρου ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η κλιμακούμενη κρίση για την παράκτια επένδυση έχει προκαλέσει μαζικές διαμαρτυρίες, μια έντονη αντιπαράθεση με την Ελλάδα και αυστηρές προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προληπτική κατάσχεση, που διατάχθηκε από την Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος, στόχευσε την Albania Land Development εν μέσω μιας διευρυνόμενης έρευνας για φερόμενους ως δόλιους τίτλους ιδιοκτησίας. Η εταιρεία, που ανήκει στους εξέχοντες Καταριανούς επιχειρηματίες Μουτάζ και Ραμέζ Αλ-Καγιάτ, αγόρασε πρόσφατα παραθαλάσσια οικόπεδα στο Ζβέρνετς. Η προστατευόμενη παράκτια περιοχή κατά μήκος της Αδριατικής Θάλασσας, κοντά στη νότια πόλη Αυλώνα, είναι το σημείο όπου η επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ, Affinity Partners, σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πολυτελές μέγα-θέρετρο.

Η νομική παρέμβαση έρχεται μετά από ημέρες έντονων δημόσιων αναταραχών. Το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στην πρωτεύουσα, Τίρανα, με το σύνθημα «Η Αλβανία Δεν Πωλείται». Περιβαλλοντικές ομάδες και κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για την καταπάτηση της ανάπτυξης στην προστατευόμενη περιοχή Pishë-Poro-Nartë, έναν ευαίσθητο μεσογειακό υγρότοπο κρίσιμο για τα φλαμίνγκο και τις θαλάσσιες χελώνες που φωλιάζουν.

💥🇦🇱 Albanian says this is Albania not Israel.

They are giving tough time to Kushner and their's puppet President. pic.twitter.com/JWegJhXCbY — International Observer (@Intlobserver0) June 9, 2026

Η δημόσια αγανάκτηση ξέσπασε μετά από πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων της περιοχής και ιδιωτικών φρουρών που προσλήφθηκαν για την ασφάλεια του εργοταξίου. Viral βίντεο από το χώρο έδειξε έναν φρουρό να γρονθοκοπεί και να σέρνει έναν διαδηλωτή μακριά από την περιφραγμένη παραλία.

🔴 Arnavutluk’ta Trump’ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka’ya ait şirketin inşaat çalışmaları, halk tarafından engelledi. pic.twitter.com/zqzdGoSds7 June 9, 2026

Σε απάντηση στη βία, η Κρατική Αστυνομία ανακοίνωσε εσωτερική έρευνα για τη δομή διοίκησης της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αυλώνας. Οι αρχές συνέλαβαν επίσης τον Gerald Biba, έναν 32χρονο υπάλληλο της ιδιωτικής εταιρείας Major Security, κατηγορώντας τον για παράνομη στέρηση της ελευθερίας και εκούσια ελαφριά σωματική βλάβη.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα της Αλβανίας καταδίκασε τις ενέργειες των φρουρών ως «αηδιαστικές», αλλά υπερασπίστηκε σθεναρά το έργο του θέρετρου ως το εισιτήριο της χώρας για το «Champions League» του παγκόσμιου τουρισμού. Υποστήριξε ότι πέντε κορυφαίες διεθνείς αρχιτεκτονικές εταιρείες επανασχεδιάζουν το γενικό σχέδιο για την προστασία του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι η ίδια η λιμνοθάλασσα δεν θα αγγιχτεί.

Ο Ράμα υπερασπίστηκε επίσης τους ξένους υποστηρικτές του έργου, ενώ παράλληλα επικύρωσε την έρευνα για τους τοπικούς πωλητές γης.

«Οι επενδυτές έχουν τα δικαιώματά τους. Το μπλοκάρισμα της συναλλαγής είναι αυθαίρετο και αρνητικό», δήλωσε ο Ράμα. «Ωστόσο, το μπλοκάρισμα της μεταφοράς χρημάτων στον ιδιοκτήτη που είναι ύποπτος είναι ευπρόσδεκτο. Εάν η έρευνα διαπιστώσει ότι υπάρχουν άτομα που έχουν διεκδικήσει δόλια την ιδιοκτησία, τα χρήματα θα πρέπει να πάνε σε εκείνους που είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες».

Η βία έχει προκαλέσει σοβαρές τριβές με την Αθήνα, αναβαθμίζοντας μια τοπική διαμάχη σε διεθνές διπλωματικό περιστατικό.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τα περιστατικά στο Ζβέρνετς, επιβεβαιώνοντας ότι ένας Έλληνας πολίτης ήταν μεταξύ των τραυματιών κατοίκων που διαμαρτύρονταν για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα παρείχε ιατρική βοήθεια στο θύμα και υπέβαλε επίσημα αιτήματα στην αλβανική κυβέρνηση απαιτώντας λογοδοσία.

Η Αθήνα εξέδωσε επίσης μια ευρύτερη προειδοποίηση που συνδέεται με τις φιλοδοξίες των Τιράνων για δυτική ενσωμάτωση, δηλώνοντας ότι η τήρηση των περιουσιακών δικαιωμάτων των μειονοτήτων και η προστασία των οικολογικών περιοχών αποτελούν «προϋπόθεση για την πρόοδο στη διαδικασία ένταξης».

Ο Ράμα απέρριψε την διπλωματική παρέμβαση της Αθήνας, αντιτείνοντας ότι οι ιστορικές διαφορές ιδιοκτησίας πρέπει να επιλύονται αυστηρά στα αλβανικά δικαστήρια και όχι μέσω εξωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε τις ανησυχίες της Ελλάδας για το κράτος δικαίου και το περιβάλλον, θέτοντας στο επίκεντρο τις φιλοδοξίες της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής προειδοποίησε ότι οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά το προστατευόμενο τοπίο.

«Όπως αναφέρθηκε στην ετήσια έκθεσή μας για το 2025, η επανειλημμένη παράταση του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις συνεχίζει να εγείρει ανησυχίες σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως στις προστατευόμενες περιοχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η Αλβανία πρέπει να επιδείξει πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα διατήρησης για να προωθήσει την υποψηφιότητά της για ένταξη.

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