Ο Νικ Ράινερ θέλει πρόσβαση στο καταπίστευμα που του άφησαν οι γονείς του για να πληρώσει την υπεράσπισή του στις δολοφονίες τους

Ο γιος του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ ζητά πρόσβαση στην περιουσία που άφησαν οι γονείς του, το οποίο ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο δολάρια, για να χρηματοδοτήσει την υπεράσπισή του έναντι των κατηγοριών για τη διπλή ανθρωποκτονία τους.

Οι δικηγόροι του 32χρονου Νικ Ράινερ υπέβαλαν μια μακροσκελή αίτηση σε δικαστήριο του Λος Άντζελες τη Δευτέρα ζητώντας πρόσβαση στο καταπίστευμά του, το οποίο έπρεπε να αρχίσει να λαμβάνει πριν από δύο χρόνια. Η αίτηση αναφέρει ότι στον πελάτη τους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση παρά τις «σαφείς οδηγίες» που άφησαν οι γονείς του σχετικά με τον τρόπο κατανομής των κεφαλαίων στο καταπίστευμα που ιδρύθηκε το 1993.

«Ο Νικ αγαπούσε τους γονείς του και είναι συντετριμμένος από τους θανάτους τους. Αλλά τα γεγονότα για το τι τους συνέβη και τι δεν τους συνέβη δεν αμφισβητούνται σε αυτή τη δίκη για το Καταπίστευμα», έγραψαν οι δικηγόροι στην αίτηση. «Όπως κάθε κατηγορούμενος για έγκλημα, ο Νικ θεωρείται αθώος και δικαιούται να στηρίξει την υπεράσπισή του με τους πόρους που του ανήκουν νόμιμα».

Το καταπίστευμα ιδρύθηκε ως μέρος του σχεδίου διαχείρισης της περιουσίας των Ράινερ, αλλά είναι ξεχωριστό από το ευρύτερο οικογενειακό καταπίστευμα που περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία της. Η αίτηση αναφέρει ότι καθένα από τα τρία παιδιά των Ράινερ έχει ένα ανεξάρτητο καταπίστευμα για το ατομικό του όφελος.

Ο Νικ Ράινερ δήλωσε αθώος για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας σε σχέση με τις δολοφονίες των γονιών του τον Δεκέμβριο. Οι αρχές αναφέρουν ότι ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η φωτογράφος και παραγωγός ταινιών Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, 70 ετών, βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους στο Brentwood. Ο γιος τους συνελήφθη ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με την αίτηση, ο Νικ Ράινερ δικαιούταν το μισό του καταπιστεύματος όταν έγινε 30 ετών και θα έπρεπε να λάβει το υπόλοιπο όταν γίνει 35 — καταβολές που οι δικηγόροι του χαρακτήρισαν «υποχρεωτικές και άνευ όρων».

«Ήταν μια δέσμευση των γονέων του Νικ, με τον πιο δεσμευτικό τρόπο που επιτρέπει ο νόμος περί καταπιστευμάτων, ότι αυτοί οι πόροι θα ανήκαν στον Νικ, για τη χρήση και το όφελός του», ανέφερε η αίτηση.

Η αίτηση προσθέτει ότι «παρόλο που το Ίδρυμα εξακολουθεί να κατέχει περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο δολάρια προς αποκλειστικό όφελος του Νικ, και κάθε δολάριο από αυτό πρέπει να του αποδεσμευτεί αμέσως σε δύο χρόνια, όταν ο Νικ γίνει 34 ετών, ο Επίτροπος δεν έχει ακόμη αποδεσμεύσει τα χρήματα που του οφείλονταν στα 30ά γενέθλιά του, ούτε καν έχει ενημερώσει τον Νικ για το ποσό».

«Δεδομένων των παρόντων συνθηκών, αποτελεί κατάχρηση της διακριτικής ευχέρειας του Επιτρόπου να απορρίψει αυτά τα αιτήματα», αναφέρει η αίτηση. «Ο Νικ αναμένει επί του παρόντος δίκη για κατηγορίες διπλής ανθρωποκτονίας. Καμία χρήση των κεφαλαίων του δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική».

Αναφέρει επίσης ότι ο Νικ Ράινερ δεν μπόρεσε να πληρώσει για ό,τι χρειάζεται όσο βρισκόταν στη φυλακή ή για ποινικό συνήγορο.

Η αίτηση σημειώνει επίσης ότι ο Νικ Ράινερ εκπροσωπήθηκε αρχικά από τον Άλαν Τζάκσον, ο οποίος αποσύρθηκε ξαφνικά από την υπόθεση εβδομάδες αργότερα επειδή δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να προσλάβει νομικές υπηρεσίες.

Έκτοτε, ο Νικ Ράινερ αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει έναν δημόσιο συνήγορο που του είχε ανατεθεί. Στην αίτηση, ο Τζάκσον δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να «αναλάβει ξανά την εκπροσώπηση» εάν υπάρξουν διαθέσιμα κεφάλαια.

«Ο Νικ έχει να παρουσιάσει υπεράσπιση στην ποινική υπόθεση και προς το παρόν δεν είναι σε θέση να τη χρηματοδοτήσει», ανέφερε η αίτηση.

Σύμφωνα με την αίτηση, ο Νικ Ράινερ ζητά την εκταμίευση των κεφαλαίων «σύμφωνα με τους όρους της».

Η υπόθεση εναντίον του Νικ Ράινερ προχωρά αργά. Πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι τα φάρμακα του Νικ Ράινερ για τη σχιζοφρένεια είχαν προσαρμοστεί κάποια στιγμή πριν από τις δολοφονίες των γονιών του.

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