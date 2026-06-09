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09.06.2026 16:37

Ειρωνείες Ράμα σε influencers: Δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται με τακούνια και ροζ σουτιέν με φλαμίνγκο

09.06.2026 16:37
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Βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να φορά τακούνια, φούστα και ροζ σουτιέν με φλαμινγκο δημοσίευσε ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα στον λογαριασμό του στο instagram, σε μία σαφή αιχμή κατά των influencers, που έχουν ταχθεί στο πλευρό του κινήματος για τη διάσωση της προστατευόμενης Βιόσα-Νάρτα.

Το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ράμα συνεχάρη τον δημιουργό για την ευρηματικότητα του. «Μπράβο σε όποιον το έφτιαξε», έγραψε. 

Οι κινητοποιήσεις κατά της εξαγοράς της προστατευόμενης Βιόσα-Νάρτα και της νήσου Σάσων από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ δεν λένε να σταματήσουν.

Ο Ράμα ειρωνεύτηκε τους influencers που έχουν ταχθεί στο πλευρό του κινήματος, λέγοντας ότι το κάνουν για προσοχή και δεν κατανοούν την κατάσταση.

Το βίντεο αποτελεί αναφορά σε σχόλιο του ότι για να κερδίσουν την προσοχή θα μπορούσαν κάλλιστα να παίξουν ξύλο ντυμένοι σαν Ράμα και φλαμίνγκο

Η επένδυση περιλβαμάνει την οικοδόμηση θερέτρου 10.000 δωμάτιων σε προστατευόμενο φυσικό οικοσύστημα που φιλοξενεί φλαμίνγκο, περισσότερα από 200 είδη αποδημητικών πτηνών, μεσογειακές φώκιες και θαλάσσιες χελώνες που φωλιάζουν

Η ΕΕ προειδοποίησε πως η υλοποίηση του ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας.

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