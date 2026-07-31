Κινητικότητα στα κανάλια, που προκαλεί ίλιγγο – Το τοπίο σε έντονη αναδιάταξη

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Αναδιάρθρωση του τηλεοπτικού τοπίου σε έκταση και ένταση που καταγράφεται ως αυτή την στιγμή δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν μπορούν παρα να εναρμονιστούν με τις εξελίξεις που έχουν ήδη αρχίσει να συντελούνται την (τουλάχιστον) τελευταία πενταετία, με «οδηγό» τα ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Στην Αμερική είχαν σημειωθεί εξαγορές και συγχωνεύσεις «βαριών χαρτιών» των μίντια και στο πρόσφατο παρελθόν αλλά η πιο εντυπωσιακή είναι η σε εξέλιξη συγχώνευση των Paramount/Skydance με την Warner Bros Discovery την οποία WBD είχε διεκδικήσει και η Netflix.

Στην Ελλάδα τον Μάρτιο ανακοινώθηκε η σύμπραξη ΑΝΤΕΝΝΑ Group, Motor Oil και Alter Ego Media με «όχημα» την πλατφόρμα ΑΝΤ1+, η οποία όταν έρθει η ώρα θα λανσαριστεί με νέο διακριτό τίτλο.

Πλέον στο τηλεοπτικό τοπίο σχηματίζονται νέα «στρατόπεδα». Ένα είναι εκείνο των Mega, ANT1, Alpha, Star, το άλλο είναι του ΣΚΑΪ, το τρίτο είναι αυτό της ΕΡΤ και το τέταρτο του Open. Οι συσχετισμοί και η αναδιάταξη έχουν τη σημασία τους και οι μετακινήσεις προβεβλημένων στελεχών αλλά και όχι μόνον εκείνων φαίνεται να επηρεάζονται από τις εξελίξεις.

Ο «χορός» άνοιξε με την μετακίνηση του Βασίλη Παπαδρόσου από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1. Λίγο μετά, παραίτηση από τον σταθμό του Φαλήρου, έπειτα από 26 χρόνια, υπέβαλε και η Σία Κοσιώνη. Ίσως η πιο ηχηρή αποχώρηση-μετακίνηση ως τώρα. Διότι λίγο μετά, στα μέσα Ιουλίου ανακοινώθηκε από τον ΑΝΤ1 ότι εντάσσεται στο δυναμικό του.

Στο μεταξύ ο Απόστολος Μαγγηριάδης που είχε πάει στην ΕΡΤ από τον ΣΚΑΪ, έπειτα από περίπου μια πενταετία στην ενημέρωση της κρατικής τηλεόρασης, από τέλη Αυγούστους ή αρχές Σεπτεμβρίου ξαναπιάνει δουλειά στο σταθμό του Φαλήρου.

Από τον ΣΚΑΪ με προορισμό τον ΑΝΤ1 κινήθηκαν επίσης οι Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης, και θα είναι οι νέοι παρουσιαστές της ιστορικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». Νωρίτερα ΑΝΤ1 και Παναγιώτης Στάθης, γνωστοποίησαν ότι συμφώνησαν να μην συνεχίσουν άλλο μαζί και ο δημοσιογράφος από αρχές Σεπτέμβρη θα παρουσιάζει-για αρχή- το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤNews/ΕΡΤ1).

Στο μεταξύ ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, ταυτισμένος με τον ΑΝΤ1 και τις ενημερώσεις για τον καιρό με το χαρακτηριστικό στιλ παρουσίασης, από τη νέα σεζόν θα παρουσιάζει τις προγνώσεις από το Action 24.

Με κατεύθυνση τον ΣΚΑΪ, από τον Alpha, κινούνται οι Σταύρος Θεοδωράκης και Άκης Πετρετζίκης.

Λίγο πριν από την εκπνοή της σεζόν οι τέσσερις (από τους πέντε) σταθμοί των τριών Ομίλων έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο που είχαν αρχίσει να μελετούν πριν από περίπου 18 μήνες.

Η πρωινή ζώνη αναδιαρθρώνεται από τη σεζόν 2026/2027. Τα οικονομικά απλώθηκαν στο… κρεβάτι του Προκρούστη, ώστε να αποκτήσουν επαφή με την πραγματικότητα. Ό,τι γνωστό ή δεδομένο ως τώρα, θεωρητικά, είναι… last year.

Το «πρώτο αίμα» έτρεξε στο Star. Το Μάιο έγινε γνωστό ότι το «Breakfast@star» τελειώνει οριστικώς. Από Σεπτέμβρη στη θέση του θα μεταδίδεται η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» με την Ζήνα Κουτσελίνη.

Το Mega καθώς η συμβατική διάρκεια συνεργασίας με την Φαίη Σκορδά, συμπλήρωσε τη προβλεπόμενη- διετή- διάρκεια της, ενδιαφερόταν για την ενεργοποίηση παράτασης για ένα ακόμα χρόνο αλλά υπο πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το «Buongiorno» έκλεισε τον κύκλο του() -κάπως εσπευσμένα και λογικά αναμενόμενο- ωστόσο η Σκορδά γρήγορα «αγκαλιάστηκε» από τον ΑΝΤ1 από τον οποίο είχε απομακρυνθεί το 2022.

Το κανάλι της Καλλιθέας καλύπτει την πρωινή ενημερωτική ζώνη με εσωτερική μετακίνηση, προωθώντας τη Σίσση Χρηστίδου και το «Χαμογέλα και πάλι» στο καθημερινό πρόγραμμα από το μεσημέρι του Σαββατοκύριακου.

Το καθημερινό «Το πρωινό» στον ΑΝΤ1 συνεχίζει έπειτα από οικονομικό συμμάζεμα και με λιγότερους βοηθούς στο πάνελ της εκπομπής.

Ο ΣΚΑΪ που είχε τα δικά του ζητήματα με την εκπομπή «Το ’χουμε» ολοκλήρωσε νωρίτερα από την λήξη της σεζόν το καθημερινό ψυχαγωγικοενημερωτικό πρόγραμμα του και έλυσε με αμοιβαία συνεννόηση τη συνεργασία (είχε ισχύ για ένα ακόμα χρόνο) με τον Κώστα Τσουρό.

Ο σταθμός του Φαλήρου στο μεταξύ πρόσθεσε στο ψυχαγωγικό σκέλος του το δίδυμο Νάνσυς Ζαμπέτογλου–Θανάση Αναγνωστόπουλου, έπειτα από μια πενταετία στην ΕΡΤ, όπου παρουσίαζαν το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1, στην οποία είχαν πάει από τον ΣΚΑΪ () το 2021. Η νέα εκπομπή θα έχει τίτλο «Στούντιο στις 3».

Το κενό που δημιουργήθηκε στην απογευματινή ζώνη της ΕΡΤ1, με την αποχώρηση Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου καλύπτεται από τη νέα σεζόν με το δίδυμο Χρήστου Φερεντίνου– Κατερίνας Καραβάτου. Οι τέσσερις σταθμοί επίσης έχουν συμφωνήσει, με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα και δεν διαφοροποιηθούν στην πορεία, για έναρξη σεζόν, ιδίως στο prime time, νωρίτερα από τις προηγούμενες σεζόν, λίγο πριν από την «εκπνοή» του Σεπτεμβρίου, αντί για αρχές Οκτωβρίου που αρχικώς σχεδίαζαν. Μέχρι και τη σεζόν που έληξε στα μέσα του Ιουλίου, ο ΣΚΑΪ ήταν εκείνος που εγκαινίαζε νωρίτερα από τον ανταγωνισμό, τα τελευταία χρόνια κάθε νέα τηλεοπτική περίοδο.

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