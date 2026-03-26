Συμμαχία Μαρινάκη – Βαρδινογιάννη – Κυριακού – Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

Στην απόκτηση ποσοστού 33,4% της ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES Μ.Α.Ε., η οποία θα αναλάβει τη λειτουργία της πλατφόρμας ANT1+ του Θ. Κυριακού, προχωρά η Motor Oil μέσω θυγατρικής της, ενώ ποσοστό 33,3 λαμβάνει αντίστοιχα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω της ALTER EGO MEDIA A.E.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις η Alter Ego αποκτά ποσοστό 33,3% με επένδυση 5,5 εκατ. ευρώ ενώ η Motor Oil εισέρχεται με 33,4% έναντι τιμήματος 3 εκατ. ευρώ μέσω αγοράς μετοχών και αύξησης κεφαλαίου. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η μετοχική σύνθεση θα είναι ισότιμη μεταξύ των τριών εταίρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Antenna Greece, το ANT1+, η πρώτη ελληνική συνδρομητική streaming πλατφόρμα που ανέπτυξε η Antenna Greece σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της (ΜΒC και Fairfax) έχει καταγράψει σημαντική πορεία ανάπτυξης, επενδύοντας συστηματικά σε αποκλειστικό περιεχόμενο και τεχνολογική καινοτομία. Η ανταπόκριση του κοινού και η μέχρι σήμερα εξέλιξη της πλατφόρμας επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή του Ομίλου Antenna να δημιουργήσει μια ισχυρή ελληνική streaming πρόταση.

Η διεύρυνση της μετοχικής βάσης αποτελεί αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας της πλατφόρμας και ταυτόχρονα στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυσή της. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι τρεις εταίροι θα συμμετέχουν ισότιμα στην εταιρεία.

Η συνεργασία με την Alter Ego Media, τον μοναδικό εισηγμένο όμιλο ΜΜΕ στην Ελλάδα και τον Όμιλο της Motor Oil Hellas, έναν από τους κορυφαίους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους με ισχυρή παρουσία και επενδυτική δραστηριότητα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Η νέα μετοχική σύνθεση σηματοδοτεί την επόμενη φάση ανάπτυξης: περισσότερες επιλογές περιεχομένου, ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, νέες συνεργασίες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τους συνδρομητές. Σε ένα περιβάλλον όπου η παρουσία διεθνών πλατφορμών εντείνεται, το ANT1+ εξελίσσεται, επενδύοντας σε περιεχόμενο που απευθύνεται στο ελληνικό κοινό, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ισχυρής ελληνικής πρότασης για τους συνδρομητές.

Μετά από τέσσερα χρόνια πρωτοπορίας του ANT1+ στην ελληνική αγορά, η σύμπραξη αυτή στοχεύει σε περισσότερο, ποιοτικότερο και ευρύτερα προσβάσιμο ελληνικό περιεχόμενο, αξιοποιώντας τις σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαρτίου 2026 η θυγατρική της IREON INVESTMENTS LIMITED υπέγραψε συμφωνία με την ANTENNA TV BV (έδρα Ολλανδία, μέλος του Ομίλου ANTENNA) και την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ALTER EGO MEDIA A.E. για την απόκτηση του 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου της ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Η εν λόγω εταιρεία θα αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση της συνδρομητικής πλατφόρμας οπτικοακουστικού περιεχομένου με την εμπορική επωνυμία ANT1+.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η IREON INVESTMENTS LIMITED θα αποκτήσει από την ANTENNA TV BV 3.000.000 κοινές μετοχές έναντι τιμήματος 3 εκατ. ευρώ, ενώ θα συμμετάσχει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES Μ.Α.Ε., αποκτώντας επιπλέον 2.508.245 κοινές μετοχές με καταβολή ποσού 2.508.245 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω κινήσεων, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας θα διαμορφωθεί ως εξής: IREON INVESTMENTS LIMITED 33,4%, ALTER EGO MEDIA A.E. 33,3% και ANTENNA TV BV 33,3%.

Όπως επισημαίνεται, μέσω της συμμετοχής της, η IREON INVESTMENTS LIMITED αποκτά πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές streaming, καθώς και δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακών καναλιών παροχής υπηρεσιών απευθείας στους καταναλωτές.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση της Alter Ego

Από την πλευρά της, η εταιρεία «ALTER EGO MEDIA A.E.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

1) Την 26.3.2026 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ, αφενός της ALTER EGO MEDIA και της εταιρείας IREON INVESTMENTS LIMITED, θυγατρική του Ομίλου Motor OilΜΟΗ -1,95% Hellas, και αφετέρου της εταιρείας ΑNTENNA TV BV, μέλος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, για την απόκτηση συμμετοχής από τις αφενός συμβαλλόμενες στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία, στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία της συνδρομητικής πλατφόρμας παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών με την επωνυμία ΑΝΤ1+ (εφεξής «η Συναλλαγή»).

2) Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, η συμμετοχή της ALTER EGO MEDIA στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. θα ανέλθει σε ποσοστό 33,3% και θα υλοποιηθεί μέσω αγοράς μετοχών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού ποσού €5,5εκ. Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ή/και από προϊόν τραπεζικού δανεισμού.

3) Μέσω της Συναλλαγής, στο κεφάλαιο της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., θα εισέλθει με αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής (33,4%) και η εταιρεία IREON INVESTMENTS LIMITED ούτως ώστε, μετά την ολοκλήρωσή της, να προκύψει ισότιμη συμμετοχή των τριών εταίρων, με σκοπό τη μετεξέλιξη του ANT1+ σε μία ανανεωμένη συνδρομητική πλατφόρμα, με νέα εμπορική επωνυμία, πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης των χρηστών.

4) Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.

5) Η συμμετοχή της Εταιρείας στη Συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού της πλάνου.

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και το άρθρο 4.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

