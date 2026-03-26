Το Ισραήλ αφαίρεσε Αραγτσί και Γκαλιμπάφ από τη «λίστα στόχων» για να «υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους θα συνομιλούν»

Το Ισραήλ αφαίρεσε τους Αραγτσί και Γκαλιμπάφ του Ιράν από τη λίστα των στόχων του, αφού το Πακιστάν κάλεσε την Ουάσινγκτον να πιέσει το Ισραήλ να μην τους εξοντώσει, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη μια πακιστανική πηγή με γνώση των συζητήσεων.

«Οι Ισραηλινοί είχαν τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξοντώσουν, είπαμε στις ΗΠΑ ότι αν εξοντωθούν κι αυτοί, τότε δεν υπάρχει κανείς άλλος με τον οποίο να μιλήσουν, γι’ αυτό και οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να υποχωρήσουν», ανέφερε η πηγή.

Η Wall Street Journal ανέφερε για πρώτη φορά ότι οι δύο κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν αφαιρεθεί προσωρινά από τη «μαύρη λίστα» του Ισραήλ καθώς διερευνούν πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Οι δύο αξιωματούχοι έχουν αφαιρεθεί από τον κατάλογο για έως και τέσσερις ή πέντε ημέρες, ανέφερε η Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά δεν ανέφερε κανέναν ρόλο του Πακιστάν σε αυτόν.

Το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία παίζουν ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Το Ισλαμαμπάντ διατηρεί άμεση επαφή τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη σε μια εποχή που τα διπλωματικά κανάλια έχουν παγώσει για τις περισσότερες άλλες χώρες. Το Ισλαμαμπάντ θεωρείται επίσης πιθανός χώρος διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Ιράν εξετάζει μια πρόταση 15 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία στάλθηκε μέσω του Πακιστάν, για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόταση προβλέπει την απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, τη διακοπή του εμπλουτισμού, τον περιορισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων και τη διακοπή της χρηματοδότησης των περιφερειακών συμμάχων, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές του υπουργικού συμβουλίου που γνωρίζουν το σχέδιο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία, ενώ ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ, αλλά δεν έχει καμία πρόθεση να διεξάγει συνομιλίες για την εκτόνωση της σύγκρουσης.

Το Ιράν απάντησε επίσημα στην πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητών και αναμένει απάντηση, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι όροι της Τεχεράνης περιλαμβάνουν τον τερματισμό των εχθροπραξιών, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει, αποζημιώσεις και κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και τις συμμαχικές ομάδες. Επιμένει επίσης ότι ο έλεγχός του στα Στενά του Ορμούζ είναι νόμιμο δικαίωμα και εγγύηση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Η πηγή πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις των ΗΠΑ, αποκαλώντας τις διαπραγματεύσεις «απάτη» που στοχεύει στη διαμόρφωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης, στη διατήρηση χαμηλών τιμών πετρελαίου και στην εξαγορά χρόνου για πιθανή περαιτέρω στρατιωτική δράση.

Η αξιολόγηση του Ιράν για την πρόταση των 15 σημείων των ΗΠΑ είναι ότι είναι «μονόπλευρη και άδικη», που εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Ο ίδιος αξιωματούχος έκανε λόγο για μια πρόταση η οποία δεν πληροί ούτε τις ελάχιστες απαιτήσεις για επιτυχία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι κανένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δεν είναι άτρωτος σε επιθέσεις. Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι αυτός και ο Νετανιάχου είχαν εξουσιοδοτήσει τον στρατό να στοχεύει αξιωματούχους χωρίς προηγούμενη άδεια.

Ερωτηθείς εάν οι Αραγτσί και Γκαλιμπάφ είχαν αφαιρεθεί από μια ισραηλινή λίστα επιθέσεων κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε ότι ο στρατός «έχει μια αυστηρή διαδικασία πριν από κάθε επιχείρηση και κάθε χτύπημα», αλλά πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να αναφερθώ σε συγκεκριμένους πιθανούς στόχους».

Διαβάστε επίσης:

