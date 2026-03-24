Politico: Η διαδοχή στο Ιράν στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ – Στον Γκαλιμπάφ το βλέμμα της Ουάσιγκτον

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει διακριτικά τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν ως πιθανό εταίρο — και μάλιστα ως μελλοντικό ηγέτη — καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ σηματοδοτεί μια μετατόπιση από τη στρατιωτική πίεση προς ένα διαπραγματευμένο τελικό παιχνίδι, γράφει το Politico σε δημοσίευμά του.



Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο 64χρονος που έχει επανειλημμένα απειλήσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους με αντίποινα, θεωρείται από τουλάχιστον ορισμένους στον Λευκό Οίκο ως ένας λειτουργικός εταίρος, ο οποίος θα μπορούσε να ηγηθεί του Ιράν και να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση Τραμπ στην επόμενη φάση του πολέμου, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης.

The Trump administration is quietly weighing Iran’s parliament speaker as a potential U.S.-backed leader.



"He's a hot option … But we got to test them, and we can't rush into it," one admin official told us, cautioning that no decisions have been made.





Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν είναι έτοιμος να δεσμευτεί με κανένα άτομο, ελπίζοντας να υποβάλει σε δοκιμασία αντοχής πολλούς υποψηφίους καθώς αναζητούν κάποιον πρόθυμο να κάνει μια συμφωνία, δήλωσαν τα δύο άτομα, τα οποία και οι δύο τηρούσαν την ανωνυμία τους για να περιγράψουν την εσωτερική τους σκέψη.



«Είναι μια πολύ καλή επιλογή», ​​δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης, εγγυώμενος ότι δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. «Είναι ένας από τους υψηλότερους… Αλλά πρέπει να τους δοκιμάσουμε και δεν μπορούμε να βιαστούμε να το κάνουμε».



Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να εντοπίσει έναν διαπραγματευτικό εταίρο σηματοδοτεί την επιθυμία να βρεθεί κάποια διέξοδος από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει γρήγορα το Ιράν, κλονίζοντας τις παγκόσμιες αγορές, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου και ανανεώνοντας την ανησυχία για τον πληθωρισμό. Και υπονοεί μια απάντηση σε ένα κρίσιμο ερώτημα τώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν αποδεκατίσει την ηγεσία της Τεχεράνης – τι, και ποιος, ακολουθεί;



Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε: «Αυτές είναι ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαπραγματευτούν μέσω των μέσων ενημέρωσης».



Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε τη Δευτέρα την προσέγγιση «πολύ ισχυρών» προσωπικοτήτων εντός του Ιράν και δήλωσε ότι θα υπάρξει πενθήμερη παύση σε «οποιεσδήποτε στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών» καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συμμετέχουν σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις.



Το άλλο μεγάλο ενδιαφέρον του προέδρου είναι οικονομικό: το πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον πρώτο αξιωματούχο, ο Τραμπ δεν θέλει να καταστρέψει το νησί Kharg, τον σημαντικότερο πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, επειδή ελπίζει ότι ο επόμενος ηγέτης θα κάνει μια συμφωνία παρόμοια με αυτήν που έκανε η Delcy Rodríguez, η αντιπρόεδρος του Nicolás Maduro, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της μετά τη σύλληψή του.



«Όλα έχουν να κάνουν με την εγκατάσταση κάποιου σαν την Delcy Rodríguez στη Βενεζουέλα, του οποίου λέμε: “Θα σας κρατήσουμε εκεί. Δεν θα σας βγάλουμε. Θα συνεργαστείτε μαζί μας. Θα μας δώσετε μια καλή συμφωνία, μια πρώτη συμφωνία για το πετρέλαιο”», δήλωσε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης.



Ωστόσο, οποιαδήποτε πεποίθηση ότι ο πρόεδρος μπορεί να επιλέξει τον επόμενο ηγέτη του Ιράν όπως έκανε με την Rodríguez στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Maduro από τις ΗΠΑ φάνηκε σε ορισμένους συμμάχους του Λευκού Οίκου ως πρόωρη, ακόμη και αφελής.



«Φαίνεται σαν να κάνει πόζες, σαν να προσπαθεί να βάλει κάτι σε ισχύ», δήλωσε ένα άτομο κοντά στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου, στο οποίο δόθηκε η ανωνυμία για να μιλήσει ειλικρινά για τον τρόπο σκέψης του προέδρου. «Είναι καλό αν οι συνομιλίες γίνονται μέσω ενός ενδιάμεσου και καλό που αρχίζουν να σκέφτονται μια διέξοδο από αυτό. Αλλά το Ιράν έχει αποδείξει ότι μπορεί να δεχτεί πλήγμα και να μας δυσκολέψει τα πράγματα. Δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και να δώσουν στον Τραμπ το πετρέλαιό τους».



Ένα άλλο άτομο που επικοινωνεί με τον Λευκό Οίκο, ένας αξιωματούχος του Κόλπου, υπονόησε ότι ο Τραμπ υπερβάλλει για την πρόοδο στις συνομιλίες για να δημιουργήσει ένα πρόσχημα για να παρακάμψει την αυτοεπιβαλλόμενη προθεσμία των 48 ωρών, στην οποία απείλησε το Σάββατο το βράδυ να βομβαρδίσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν αν δεν άνοιγε ξανά το Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα.



«Σίγουρα αγοράζει χρόνο και προσπαθεί να σταθεροποιήσει τις αγορές», δήλωσε ο αξιωματούχος του Κόλπου, στον οποίο δόθηκε η ανωνυμία επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια. «Αυτό που είναι πιο δύσκολο να γνωρίζουμε είναι αν ενδιαφέρεται σοβαρά να βρει μια έξοδο ή αν θέτει μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, ώστε το Ιράν να πει όχι».



Κάποιοι είναι επίσης επιφυλακτικοί ότι ο Γκαλιμπάφ, πρώην δήμαρχος της Τεχεράνης, θα ήταν τόσο συμμορφωμένος όσο η Ροντρίγκεζ.



«Ο Γκαλιμπάφ είναι ένας απόλυτα εμπιστευτικός άνθρωπος: φιλόδοξος και πραγματιστής, αλλά ουσιαστικά αφοσιωμένος στη διατήρηση της ισλαμιστικής τάξης του Ιράν», δήλωσε ο Αλί Βαέζ, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν στην International Crisis Group. «Αυτό τον καθιστά έναν απίθανο υποψήφιο για να προσφέρει στην Ουάσιγκτον οποιεσδήποτε ουσιαστικές παραχωρήσεις. Και ακόμα κι αν ήταν διατεθειμένος να δοκιμάσει τα όρια, το στρατιωτικό κατεστημένο του Ιράν και η ευρύτερη ελίτ ασφαλείας σχεδόν σίγουρα θα τον περιόριζαν. Μετά τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η ατμόσφαιρα στην Τεχεράνη δεν είναι αυτή της ευελιξίας αλλά της βαθιάς δυσπιστίας. Το σύστημα στο σύνολό του βλέπει λίγους λόγους να πιστεύει ότι είτε ο Τραμπ είτε το Ισραήλ θα τηρήσουν τους όρους οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας».





Ωστόσο, πολλοί στην κυβέρνηση βλέπουν τη Βενεζουέλα, μια σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένη επιχείρηση, ως μοντέλο για το τι είναι ακόμα δυνατό στο Ιράν. Γι’ αυτό το λόγο, ο εξόριστος Ρεζά Παχλαβί θεωρείται μια απίθανη επιλογή από τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση δεν πιστεύει ότι θα είχε νομιμοποίηση εντός του Ιράν, δήλωσαν οι δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης.



«Τώρα βάζετε τον Ρεζά Παχλαβί; Θεέ μου, όχι… Μεγάλωσε έξω. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλετε να εγκαταστήσετε εκεί. Αυτό θα σημάνει χάος», είπε ο πρώτος αξιωματούχος. Η δεύτερη κυβέρνηση επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Παχλαβί «δεν είναι εκεί».

