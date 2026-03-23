Συντριβή C-130 με 125 επιβαίνοντες στην Κολομβία: 8 νεκροί και πάνω από 80 τραυματίες (Videos)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 83 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 14 σοβαρά, μετά τη συντριβή στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού.
Το Hercules C-130 των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο διαμέρισμα Πουτουμάγιο, όπου και σημειώθηκε το δυστύχημα.
Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους σε δασώδη περιοχή, σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη ζώνη.
Ύστερα από σύσκεψη του περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ο κυβερνήτης του Πουτουμάγιο, Τζον Γκαμπριέλ Μολίνα, επιβεβαίωσε τον θάνατο οκτώ επιβαινόντων.
Παράλληλα, ανέφερε πως συνολικά 83 τραυματίες νοσηλεύονται, με την κατάσταση των 14 εξ αυτών να χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».
Νωρίτερα, ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Κολομβίας, πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι.
Συγκεκριμένα, στο αεροσκάφος βρίσκονταν 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
