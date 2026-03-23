Συντριβή C-130 με 125 επιβαίνοντες στην Κολομβία: 8 νεκροί και πάνω από 80 τραυματίες (Videos)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 83 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 14 σοβαρά, μετά τη συντριβή στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού.

Το Hercules C-130 των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο διαμέρισμα Πουτουμάγιο, όπου και σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους σε δασώδη περιοχή, σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη ζώνη.

Video footage shows the burning wreckage of a Colombian Air Force C-130 Hercules after crashing earlier during take off from Puerto Leguízamo, with authorities reporting that the death toll includes at least 90 officers with the Fuerza Pública de Colombia. pic.twitter.com/eFpf3PzPj9 — OSINTdefender (@sentdefender) March 23, 2026

Ο απολογισμός των θυμάτων

Ύστερα από σύσκεψη του περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ο κυβερνήτης του Πουτουμάγιο, Τζον Γκαμπριέλ Μολίνα, επιβεβαίωσε τον θάνατο οκτώ επιβαινόντων.

Παράλληλα, ανέφερε πως συνολικά 83 τραυματίες νοσηλεύονται, με την κατάσταση των 14 εξ αυτών να χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».

#Nacionales #NoticiaEnDesarrollo ¦ Un avión de transporte y reconocimiento tipo Hércules, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se accidentó en una zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, al sur del país.



Por ahora no se… pic.twitter.com/1NgM6BKlPK — DiariOriente (@diarioriente) March 23, 2026

125 άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος

Νωρίτερα, ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Κολομβίας, πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, στο αεροσκάφος βρίσκονταν 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.

Colombia vive horas de angustia tras el accidente de un Hércules C 130 de la Fuerza Aérea que se estrelló al despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo, con más de un centenar de soldados a bordo; el ministro de Defensa confirmó el “trágico accidente” pic.twitter.com/xQ5AeMBiw9 — La Familia Cubana (@familiacubanatv) March 23, 2026

Διαβάστε επίσης:

Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στην Κολομβία: Ένας νεκρός, 77 τραυματίες και 43 αγνοούμενοι (Videos)

19 χτυπήματα, 9 νεκροί: Οι ιρανικοί πύραυλοι που καταφέρνουν να περάσουν το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ

Μείωση φόρων, τηλεργασία, εξοικονόμηση καυσίμων – Το «οπλοστάσιο» των χωρών για να περιορίσουν τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου