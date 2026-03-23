search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 00:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Συντριβή C-130 με 125 επιβαίνοντες στην Κολομβία: 8 νεκροί και πάνω από 80 τραυματίες (Videos)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 83 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 14 σοβαρά, μετά τη συντριβή στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού.

Το Hercules C-130 των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο διαμέρισμα Πουτουμάγιο, όπου και σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους σε δασώδη περιοχή, σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη ζώνη.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Ύστερα από σύσκεψη του περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ο κυβερνήτης του Πουτουμάγιο, Τζον Γκαμπριέλ Μολίνα, επιβεβαίωσε τον θάνατο οκτώ επιβαινόντων.

Παράλληλα, ανέφερε πως συνολικά 83 τραυματίες νοσηλεύονται, με την κατάσταση των 14 εξ αυτών να χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».

125 άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος

Νωρίτερα, ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Κολομβίας, πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, στο αεροσκάφος βρίσκονταν 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.

Διαβάστε επίσης:

Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στην Κολομβία: Ένας νεκρός, 77 τραυματίες και 43 αγνοούμενοι (Videos)

19 χτυπήματα, 9 νεκροί: Οι ιρανικοί πύραυλοι που καταφέρνουν να περάσουν το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ

Μείωση φόρων, τηλεργασία, εξοικονόμηση καυσίμων – Το «οπλοστάσιο» των χωρών για να περιορίσουν τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

17 Νοέμβρη: Δε μετανιώνει ο Κουφοντίνας, «το ίδιο θα έκανα» – Η έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Ξηρού που ήταν η αρχή του τέλους

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μακρόν προς Ισραήλ για Λίβανο και Δυτική Όχθη: «Καμία κατοχή δεν εγγυάται ασφάλεια»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επέστρεψε από το Τορούν ο Καραλής «ασημένιος» και περήφανος: «Ξεχωριστές οι μονομαχίες με τον Ντουπλάντις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ. Βενιζέλος»: Τα σύννεφα του πολέμου φτάνουν πάνω από τα Σπάτα - Ακυρώσεις πτήσεων στα κόκκινα οι κρατήσεις 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα: Fuel Pass για εισοδήματα ως 25.000 ευρώ συν προσαυξήσεις για παιδιά, 20 λεπτά το λίτρο η επιδότηση στο diesel κίνησης (Video)

CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 00:20
ΕΛΛΑΔΑ

17 Νοέμβρη: Δε μετανιώνει ο Κουφοντίνας, «το ίδιο θα έκανα» – Η έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Ξηρού που ήταν η αρχή του τέλους

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μακρόν προς Ισραήλ για Λίβανο και Δυτική Όχθη: «Καμία κατοχή δεν εγγυάται ασφάλεια»

1 / 3