ΔΑΑ: Βράβευσε τις αεροπορικές εταιρείες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη επιβατικής κίνησης και δικτύου

Με επίκεντρο τη στρατηγική συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και τη διαχρονική ανάπτυξη της Αθήνας ως διεθνούς αεροπορικού κόμβου, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Συνέδριο Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιρειών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο φέτος είχε επετειακό χαρακτήρα για τα 25 χρόνια λειτουργίας του αεροδρομίου.

Το συνέδριο συγκέντρωσε περισσότερους από 250 εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, στελέχη του τουρισμού, των αερομεταφορών και της ταξιδιωτικής αγοράς, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης της αεροπορικής αγοράς, οι γεωπολιτικές προκλήσεις, οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον μεταφορών και οι προοπτικές της Αθήνας ως περιφερειακού κόμβου συνδεσιμότητας.

Κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε το «25 Years Routing for You», το οποίο, όπως ανέφερε η διοίκηση του αεροδρομίου, αποτυπώνει τη μακροχρόνια συνεργασία και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον ΔΑΑ και τις αεροπορικές εταιρείες τα τελευταία 25 χρόνια.

Η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, Ιωάννα Παπαδοπούλου, σημείωσε ότι η συνεργασία αυτή δοκιμάστηκε σε περιόδους κρίσεων και αβεβαιότητας, αλλά ενισχύθηκε μέσα από τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς και την ανάπτυξη νέων δρομολογίων.

Όπως ανέφερε, το αεροδρόμιο και οι αεροπορικοί του συνεργάτες συνέβαλαν καθοριστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Αθήνας και της χώρας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για επιβάτες, τουρισμό και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν αναλύσεις για τις εξελίξεις στην παγκόσμια αεροπορική αγορά, τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων και των ενεργειακών ανακατατάξεων, καθώς και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας και ανθεκτικότητας.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο δημοσιογράφος Σταύρος Ιωαννίδης, η καθηγήτρια Aviation Management του Dublin City University Business School, Marina Efthymiou, καθώς και η Executive Director της Secure Horizons, Sarah Armstrong-Smith, η οποία αναφέρθηκε στις απειλές κυβερνοασφάλειας για την παγκόσμια αεροπορία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πρωτοβουλία «Air Transport Hall of Fame», που υλοποιείται από την Hermes σε συνεργασία με την Korn Ferry και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με στόχο την ανάδειξη προσωπικοτήτων που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη αεροπορική βιομηχανία.

Στο πλαίσιο αυτό μεταδόθηκε και μήνυμα του Στέλιος Χατζηιωάννου, ο οποίος αναφέρθηκε στη δημιουργία της easyJet και στη μετέπειτα ανάπτυξη του brand easy, επισημαίνοντας τη σημασία της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής προσφοράς μέσω του Stelios Philanthropic Foundation.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την απονομή των ετήσιων Airline Awards, με τα οποία ο ΔΑΑ επιβραβεύει κάθε χρόνο τις αεροπορικές εταιρείες που κατέγραψαν τις υψηλότερες επιδόσεις ανάπτυξης σε επιβατική κίνηση και δίκτυο δρομολογίων από και προς την Αθήνα.

Στην αγορά εσωτερικού, το βραβείο ταχύτερης ανάπτυξης απέσπασε η SKY express, ενώ τιμητική διάκριση έλαβε η AEGEAN.

Στη Δυτική Ευρώπη διακρίθηκε η Cyprus Airways, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη το βραβείο απέσπασε επίσης η SKY express, με διακρίσεις για τις Wizz Air και Ryanair.

Η AEGEAN βραβεύτηκε για την ταχύτερη ανάπτυξη στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενώ η Juneyao Air απέσπασε το βραβείο για την αγορά της Ασίας και η Emirates για την αγορά της Αμερικής.

Το βραβείο «Best of the Top 10 Airlines» για το 2025 απονεμήθηκε στην easyJet, ενώ η AEGEAN τιμήθηκε ως η εταιρεία με την υψηλότερη επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για το 2025.

Παράλληλα, το βραβείο «You’re an Aθenian too» απονεμήθηκε στη MONUMENTA, για τη συμβολή της στη διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της Αθήνας και της Κύπρου.

