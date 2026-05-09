Πιστή στο ραντεβού η φώκια που επισκέπτεται κάθε Μάιο παραλία στη Λάρισα (video)

Πιστή στο ραντεβού της ήταν και φέτος η μεσογειακή φώκια monachus monachus η οποία κάθε χρόνο τέτοια εποχή επισκέπτεται τα παράλια της Βελίκας στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr η εν λόγω φώκια ταξιδεύει κολυμπώντας από την Σκόπελο και χθες Πέμπτη εθεάθη να κάνει την βόλτα της στην εν λογω θαλάσσια περιοχή.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, όπως περιγράφει ο Γρηγόρης Καλαγιάς στο βίντεο, η monachus monachus κολυμπάει κοντά στην ακτή στα παράλια της Αγιάς και αποτελεί ένα υπέροχο θέαμα για όποιον έχει την ευκαιρία να τη δει από κοντά.

