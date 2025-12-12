Μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε νεκρή στο Μαύρο Λιθάρι – Την πυροβόλησαν με κυνηγετικό όπλο και τη σκότωσαν

Θλίψη προκαλεί η είδηση για τον εντοπισμό μιας νεκρής μεσογειακής φώκιας στην περιοχή Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου, η οποία έφερε τραύματα από σφαίρες κυνηγετικού όπλου.

Η νεκρή φώκια εντοπίστηκε από ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τα οποία ενημέρωσαν το Κέντρο Ενημέρωσης για τη Μεσογειακή Φώκια MOm.

Όπως αναφέρει η MOm σε σχετική ανάρτησή της: «Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Αττική εκείνη την ημέρα, η ομάδα της MOm προσέγγισε άμεσα το σημείο για αυτοψία και δειγματοληψία. Με βαθιά μας λύπη διαπιστώσαμε ότι η φώκια – ένα ενήλικο αρσενικό άτομο – είχε πέσει θύμα ηθελημένης θανάτωσης με χρήση κυνηγετικού όπλου. Μια εγκληματική πράξη που στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού».

«Η προστασία της άγριας ζωής είναι ευθύνη όλων μας»

Για το περιστατικό κατατέθηκε αναφορά στο Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.

«Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, το περιστατικό αυτό αφήνει μια πικρή γεύση αλλά και μια δυνατή υπενθύμιση: Η προστασία της άγριας ζωής δεν είναι μόνο δουλειά των ειδικών. Είναι ευθύνη όλων μας. Τέτοιες ενέργειες – έστω και από μια θλιβερή μειοψηφία – προσβάλλουν το σύνολο της κοινωνίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ για την άμεση αναφορά και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της νεκροψίας, καθώς και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.

