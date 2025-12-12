search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 19:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 19:09

Μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε νεκρή στο Μαύρο Λιθάρι – Την πυροβόλησαν με κυνηγετικό όπλο και τη σκότωσαν

12.12.2025 19:09
fokia

Θλίψη προκαλεί η είδηση για τον εντοπισμό μιας νεκρής μεσογειακής φώκιας στην περιοχή Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου, η οποία έφερε τραύματα από σφαίρες κυνηγετικού όπλου.

Η νεκρή φώκια εντοπίστηκε από ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τα οποία ενημέρωσαν το Κέντρο Ενημέρωσης για τη Μεσογειακή Φώκια MOm.

Όπως αναφέρει η MOm σε σχετική ανάρτησή της: «Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Αττική εκείνη την ημέρα, η ομάδα της MOm προσέγγισε άμεσα το σημείο για αυτοψία και δειγματοληψία. Με βαθιά μας λύπη διαπιστώσαμε ότι η φώκια – ένα ενήλικο αρσενικό άτομο – είχε πέσει θύμα ηθελημένης θανάτωσης με χρήση  κυνηγετικού όπλου. Μια εγκληματική πράξη που στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού».

«Η προστασία της άγριας ζωής είναι ευθύνη όλων μας»

Για το περιστατικό κατατέθηκε αναφορά στο Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.

«Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, το περιστατικό αυτό αφήνει μια πικρή γεύση αλλά και μια δυνατή υπενθύμιση: Η προστασία της άγριας ζωής δεν είναι μόνο δουλειά των ειδικών. Είναι ευθύνη όλων μας. Τέτοιες ενέργειες – έστω και από μια θλιβερή μειοψηφία – προσβάλλουν το σύνολο της κοινωνίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ για την άμεση αναφορά και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της νεκροψίας, καθώς και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Χολαργός: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου – Τους ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Φοινικούντα: Ο ρόλος του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του στην διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ – Πώς την οργάνωσαν

Απόβαση με τρακτέρ από το μπλόκο Νίκαιας στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ – Άχυρα πέταξαν οι αγρότες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zouganeli
ΕΛΛΑΔΑ

Εντόπισαν την Ελεονώρα Ζουγανέλη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ – Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

putin-erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που ο πρωθυπουργός του Πακιστάν «μπουκάρει» στη συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν επειδή… βαρέθηκε να περιμένει

tsitsipas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σήριαλ με το δίπλωμα του Τσιτσιπά – Ζητά διορία έως τη Δευτέρα για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε εκείνος

pierrakakis-vouli-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup – Η πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την εκλογή

gallia agrotes mploka 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στους δρόμους οι αγρότες για τη θανάτωση ζώων και την πολιτική της ΕΕ – Πέταξαν… περιττώματα στους αστυνομικούς (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 19:42
zouganeli
ΕΛΛΑΔΑ

Εντόπισαν την Ελεονώρα Ζουγανέλη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ – Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

putin-erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που ο πρωθυπουργός του Πακιστάν «μπουκάρει» στη συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν επειδή… βαρέθηκε να περιμένει

tsitsipas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σήριαλ με το δίπλωμα του Τσιτσιπά – Ζητά διορία έως τη Δευτέρα για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε εκείνος

1 / 3