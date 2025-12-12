search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 19:20
ΕΛΛΑΔΑ

12.12.2025 17:49

Απόβαση με τρακτέρ από το μπλόκο Νίκαιας στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ – Άχυρα πέταξαν οι αγρότες

12.12.2025 17:49
Το μήνυμα ότι «συνάντηση θα υπάρξει μόνο αν υπάρχουν και λύσεις στο τραπέζι» στέλνουν οι αγρότες στη Λάρισα, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.

Με στόχο να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους, πραγματοποίησαν «απόβαση» με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας και επισκέπτονταν διαδοχικά τα γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών του νομού. Μαζί τους έχουν ψηφίσματα με τα αιτήματά τους.

Πρώτος σταθμός ήταν το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Καπετάνου όπου οι αγρότες πέταξαν από έξω συμβολικά μπάλες με άχυρα. «Οι αγρότες δεν τρώμε σανό» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας.

«Δεν πάμε σε κανέναν διάλογο για να ακούσουμε τις ίδιες υποσχέσεις! Θέλουμε λύσεις εδώ και τώρα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τον αγώνα μας στα μπλόκα», πρόσθεσε.

Παραγωγοί βρέθηκαν κι έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη για να θυροκολλήσουν τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η κινητοποίηση του Σαββάτου όπου θα γίνει η πανελλαδική αγροτική σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας στις 12:00. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα επικαιροποιήσουν τον συντονισμό των μπλόκων, να επαναλάβουν τα αιτήματα τους και θα σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα τους.

Υπολογίζεται μεγάλος αριθμός τρακτέρ στο σημείο καθώς θα βρεθούν εκπρόσωποι – οι οποίοι θα προκύψουν από τις συνελεύσεις – από όλα τα μπλόκα στην Ηπειρωτική Χώρα.

