Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα 15/12 στις 10.00 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Η παραμονή των δύο κατηγορούμενων στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας διήρκεσε μια ώρα. Ο δικηγόρος του ανιψιού Γιάννης Βέρρας επανέλαβε ότι ο εντολέας του είναι αθώος και πως δεν έχει καμία συμμετοχή στη διπλή δολοφονία.

Ο ίδιος μετέφερε την κακή ψυχολογική κατάσταση του 33χρονου, αναμένοντας τα αντίγραφα της δικογραφίας για να τοποθετηθεί αναλυτικά.

Κόλαφος το κατηγορητήριο σε βάρος του ανιψιού

Εξαιρετικά επιβαρυντικά στοιχεία φέρονται να υπάρχουν για τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ανιψιός μετά τη δολοφονία μετέφερε με το αυτοκίνητο του τον 22χρονο φυσικό αυτουργό στα ΚΤΕΛ. Ο νεαρός στην απολογία του είχε υποστηρίξει ότι περπάτησε και κολύμπησε για να φτάσει εκεί.

Τις ημέρες πριν τη δολοφονία αναπτύχθηκε ένα τετράγωνο επαφών μεταξύ του 22χρονου συνεργού, του επιχειρηματία, του τρίτου προσώπου που καταζητείται και του ανιψιού.

Ο ανιψιός, ο επιχειρηματίας και το τρίτο πρόσωπο που καταζητείται καλούσαν τον 22χρονο συνεργό και του έδιναν οδηγίες για το πώς να κινηθούν.

Μετά τη δολοφονία ο επιχειρηματίας από την Αθήνα καλούσε τον ανιψιό και τη σύντροφο του και καθοδηγούσε όσον αφορά τι θα πουν στην αστυνομία.

Διαβάστε επίσης

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για Ξυλούρη σε εξέλιξη, μετά την παραγγελία της Εισαγγελίας

«Ήμουν το μαύρο πρόβατο» – Η Τυχεροπούλου διεκδικεί την επανατοποθέτησή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες, η πρώτη απάντηση στο κάλεσμα Μητσοτάκη για διάλογο – Μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη