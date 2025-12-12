«Ήμουν το μαύρο πρόβατο» – Η Τυχεροπούλου διεκδικεί την επανατοποθέτησή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο Τμήμα Εργατικών διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών συζητήθηκε η αγωγή της Παρασκευής Τυχεροπούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ για την απομάκρυνση της από τη θέση της διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου ζητά την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης, αντίστοιχης με τις προηγούμενες που κατείχε και καταβολή αποζημίωσης 8.000 ευρώ, ως αναδρομική καταβολή της μισθολογικής διαφοράς μετά την καθαίρεσή της από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζητά αποζημίωση 58.000 ευρώ

Η υπάλληλος που σήμερα απασχολείται στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού, διεκδικεί από τον Οργανισμό ενισχύσεων επιπλέον αποζημίωση για ηθική βλάβη, ύψους 50.000 ευρώ.

«Το κύριο αίτημα της αγωγής είναι να διαγνωστεί ότι η κ. Τυχεροπούλου υπέστη βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας της και μείωση αποδοχών της, μεταξύ άλλων», επεσήμαναν προς την πρόεδρο του δικαστηρίου οι δικηγόροι της ενάγουσας.

«Έχει δεχθεί πάρα πολλή λάσπη, η οποία έχει εκτοξευθεί από Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από όλο το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της Αντώνης Βαγιάνος.

Το μαύρο πρόβατο

Η ίδια η Παρασκευή Τυχεροπούλου κατέθεσε πως «Όλα τα άσχημα στον οργανισμό προσπάθησαν να τα προσωποποιήσουν σε ένα υπάλληλο που ευσυνείδητα έκανε τη δουλειά του. Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό».

Ο υπάλληλος του Οργανισμού, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος υπερασπίστηκε την Παρασκευή Τυχεροπούλου, κάνοντας λόγο για εκδικητική απομάκρυνση και στοχοποίηση της.«Στοχοποιήθηκε για τις δεκάδες υποθέσεις παράνομων αγροτικών ενισχύσεων που έστειλε στους Εισαγγελείς, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», σχολίασε.

Ο μάρτυρας απέρριψε τις αιτιάσεις για «υπηρεσιακή ανεπάρκεια», ως επίσημη αιτιολογία που δόθηκε για την απομάκρυνσή της από τη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού. «Ήταν καθαρά λόγοι εκδίκησης, δεν υπήρχε εργασιακή ανεπάρκεια, δεν τεκμαίρεται από πουθενά, ήταν καθαρά εκδικητικό, όπως συνέβη και με άλλο κόσμο», είπε ο μάρτυρας, κάνοντας λόγο για κλίμα εκφοβισμού μέσα στον Οργανισμό.

«Ο οργανισμός μπήκε σε επιτήρηση από λάθος της», λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο δικαστήριο κατέθεσε ο Χαράλαμπος Παναγόπουλος που διαδέχθηκε την Τυχεροπούλου στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Ο μάρτυρας, μίλησε για λάθη και πληρωμές εκατομμυρίων σε ακατάλληλα ΑΦΜ που δεν δικαιούνται αποζημίωσης, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να τεθεί ο Οργανισμός, υπό επιτήρηση.

«Το λάθος της έβαλε τον οργανισμό σε επιτήρηση. Το 2023 ενέκρινε όλες τις πληρωμές του οργανισμού παρακάμπτοντας τους φυσικούς ελεγκτές. Μιλάμε για πληρωμές άνω των 200 εκατ χωρίς έλεγχο. Αν είχε μείνει στη θέση της δεν θα τα είχαμε βρει. Κράταγε στην άκρη τους ελέγχους για μήνες γιατί διαφωνούσε με τους ελεγκτές», υποστήριξε ο νυν Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον οργανισμό.

