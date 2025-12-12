search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 17:09
ΕΛΛΑΔΑ

12.12.2025 15:13

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για Ξυλούρη σε εξέλιξη, μετά την παραγγελία της Εισαγγελίας

12.12.2025 15:13
FRAPES_1112

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά την παραγγελία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον Γιώργο Ξυλούρη, τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος χτες στην Επιτροπή της Βουλής αρνήθηκε να καταθέσει επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Με βάση τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τη Βουλή, η εισαγγελία της Αθήνας διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας ποινική έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχεται ήδη αν ο Ξυλούρης με την άρνησή του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, όπου εκλήθη  για δεύτερη φορά σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, η προκαταρκτική έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του Γ. Ξυλούρη.

Σύμφωνα με το νόμο, το αυτόφωρο λήγει απόψε τα μεσάνυχτα, οπότε αν μέχρι την εκπνοή του έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, τότε κινείται η διαδικασία σύλληψης του ελεγχόμενου προσώπου. Η διενέργεια της κατεπείγουσας έρευνας ανατέθηκε από τον εισαγγελέα στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι νομικές πηγές έλεγαν ότι η όλη διαδικασία θα μπορούσε να ακολουθηθεί και από την επιτροπή της Βουλής, που με βάση το νόμο έχει ρόλο εισαγγελέα.

Ύποπτος και για απείθεια ο Ξυλούρης

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απείθειας είναι ο Γιώργος Ξυλούρης για την επιλογή του να μην εμφανιστεί στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την πρώτη φορά που κλήθηκε να καταθέσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον περασμένο Νοέμβριο.

Πρόκειται για άλλη δικογραφία, ανεξάρτητη από εκείνη που αφορά την στάση του χθες στην Βουλή, που σχηματίστηκε για τον κ. Ξυλούρη με βάση τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής, όταν ο μάρτυρας δεν είχε εμφανιστεί στην κλήση που είχε λάβει.

Ο κ. Ξυλούρης καλείται πλέον να καταθέσει στις Αρχές ως ύποπτος για απείθεια, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

 Αφού δώσει ανωμοτί κατάθεση θα κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

