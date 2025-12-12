search
ΕΛΛΑΔΑ

12.12.2025 14:25

Ναύπλιο: Στο νοσοκομείο μαθητής, μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο (video)

Κροτίδα εξερράγη σε προαύλιο σχολείου στο Ναύπλιο με έναμ μαθητή να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μία ομάδα παιδιών έριξε την κροτίδα στο προαύλιο του σχολείου, με αποτέλεσμα να προκληθεί πρόβλημα στην ακοή του μαθητή.

Ωστόσο, δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στους γονείς η στάση του σχολείου καθώς η διευθύντρια φέρεται να απάντησε πως τα παιδιά δεν έπρεπε να ήταν εκεί και πως εκεί κάθονται μεγαλύτερα παιδιά, και όχι του Γυμνασίου!

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, όταν το παιδί επέστρεψε στο σχολείο είχε δεχτεί απουσία, ενώ το επέπληξαν επειδή ειδοποίησε τον αστυνομικό πατέρα του!

Να σημειωθεί πως η διευθύντρια του σχολείου σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ αρνήθηκε να μιλήσει αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έχω σοβαρότερες δουλειές να κάνω».

Οι γονείς από την πλευρά τους, έχουν υποβάλει αναφορά στις αρμόδιες Αρχές.

