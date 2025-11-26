Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα σε σχολείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη σύλληψη δύο 17χρονων που σχετίζονται με την κροτίδα που εξερράγη το πρωί της Τρίτης (25/11) σε σχολείο στην Πάτρα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 12χρονου μαθητή προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11) η Αστυνομία
Σύμφωνα με το tempo24.news, οι δύο συλληφθέντες, μαθητές του Λυκείου Ρίου, κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών & πυροτεχνημάτων.
Όπως προέκυψε από τα στοιχεία των αστυνομικών, ο ένας από τους 17χρονους προσπάθησε να ενεργοποιήσει την κροτίδα, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και στη συνέχεια την παρέδωσε στον δεύτερο, ο οποίος την άναψε και την εκτόξευσε έξω από σχολική αίθουσα.
Η κροτίδα εξερράγη, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή στο αυτί.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.
