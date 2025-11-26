search
26.11.2025 14:43

Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα σε σχολείο

26.11.2025 14:43
αρχείου
αρχείου

Στη σύλληψη δύο 17χρονων που σχετίζονται με την κροτίδα που εξερράγη το πρωί της Τρίτης (25/11) σε σχολείο στην Πάτρα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 12χρονου μαθητή προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11) η Αστυνομία

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι δύο συλληφθέντες, μαθητές του Λυκείου Ρίου, κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών & πυροτεχνημάτων.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία των αστυνομικών, ο ένας από τους 17χρονους προσπάθησε να ενεργοποιήσει την κροτίδα, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και στη συνέχεια την παρέδωσε στον δεύτερο, ο οποίος την άναψε και την εκτόξευσε έξω από σχολική αίθουσα.

Η κροτίδα εξερράγη, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή στο αυτί.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.


ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης τρόλαρε Σεμερτζίδου και Χασάπη, παίζοντας Σκρατς: «Δώστε μου λίγη από την τύχη τους» (Video)


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόλαση» στην κατάθεση Σεμερτζίδου – Επίθεση από Κωνσταντοπούλου, «δέχομαι απειλές», λέει η μάρτυρας


MEDIA

ΕΡΤNEWS: Θα καλύψει την ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα της Ρώμης Λέοντος ΙΔ’


ΥΓΕΙΑ

Η σωστή διατροφή και η άσκηση σύμμαχοι στη θεραπεία της παχυσαρκίας με φάρμακα GLP-1


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κριτική από Παρασκευαΐδη: Το ΠΑΣΟΚ πληρώνει την αδράνειά του


ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!


LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)


ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»




