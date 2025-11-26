Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου μαθητή μετά από έκρηξη κροτίδας σε σχολείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (25/11) σε σχολείο της Πάτρας, όταν άγνωστο άτομο έριξε κροτίδα εν ώρα λειτουργίας του Λυκείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 12χρονος μαθητής.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η κροτίδα εξερράγη έξω από αίθουσα διδασκαλίας, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή του Γυμνασίου που συστεγάζεται με το Λύκειο.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.
Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.
Διαβάστε επίσης:
Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα
ΣΤΑΣΥ: Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Έκτακτη στάση εργασίας από τις 12 ως τις 18:00
Αιγαίο: Τι είναι το ελληνικής κατασκευής αντιπυραυλικό σύστημα λέιζερ με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.