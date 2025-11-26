Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου μαθητή μετά από έκρηξη κροτίδας σε σχολείο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (25/11) σε σχολείο της Πάτρας, όταν άγνωστο άτομο έριξε κροτίδα εν ώρα λειτουργίας του Λυκείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 12χρονος μαθητής.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η κροτίδα εξερράγη έξω από αίθουσα διδασκαλίας, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή του Γυμνασίου που συστεγάζεται με το Λύκειο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

