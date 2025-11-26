Αιγαίο: Τι είναι το ελληνικής κατασκευής αντιπυραυλικό σύστημα λέιζερ με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Βάρος στην προετοιμασία και ανάπτυξη όπλων λέιζερ δίνει το Υπουργείο Άμυνας, καθώς και συστημάτων ηλεκτρομαγνητικού παλμού και μικροκυμάτων υψηλής ισχύος, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στον σχεδιασμό του αμυντικού εξοπλισμού της χώρας, όπως λένε αρμόδιοι παράγοντες.

Το εγχείρημα αυτό υλοποιείται στην παρούσα φάση, όπως γράφουν και τα Νέα, από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου οπλικού συστήματος για την αντιμετώπιση drones, βαλλιστικών πυραύλων και άλλων απειλών, σε κόστος σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο των αντιβαλλιστικών πυραύλων.

Από τις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου, το ΕΛΚΑΚ απηύθυνε σχετικές «invitations challenge» σε πέντε ελληνικές εταιρείες, επιδιώκοντας την ανάπτυξη ενός «high energy weapon». Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκαν δέκα εταιρείες —αμυντικές και μη— καθώς και ανεξάρτητοι ερευνητές, καταθέτοντας τις προτάσεις τους προς αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του προσεχούς Φεβρουαρίου. Η πρόταση που θα επιλεγεί θα λάβει χρηματικό έπαθλο και θα προχωρήσει σε δοκιμή πεδίου. Εφόσον η δοκιμή κριθεί ικανοποιητική από τις Ένοπλες Δυνάμεις, θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος. Σε αυτό το στάδιο θα δρομολογηθεί η δημιουργία προβιομηχανικού προτύπου, το οποίο θα υποβληθεί σε νέα δοκιμή. Αν και αυτή αποδώσει θετικά αποτελέσματα, θα ακολουθήσει μια αρχική μικρή προμήθεια ώστε το νέο σύστημα να ενταχθεί στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης στο Αιγαίο.

Πρώτη πολεμική δοκιμή

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι, εφόσον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κρίνει πως υπάρχει επείγουσα επιχειρησιακή ανάγκη, η ανάπτυξη του συστήματος μπορεί να επιταχυνθεί, με την πρώτη πολεμική δοκιμή να πραγματοποιείται ακόμη νωρίτερα. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η νέα αυτή οπλική τεχνολογία ενδέχεται να μεταβάλει σημαντικά την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο. Ωστόσο, η συνέχιση του προγράμματος εξαρτάται από τη θετική απόδοση των δοκιμών.

Το ΕΛΚΑΚ έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα, αναλύοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται και εκτιμώντας ότι, αν το πρόγραμμα προχωρήσει, η ανάθεση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2027 ή μέσα στο 2028. Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε από τις μελέτες κόστους–απόδοσης σχετικά με την αντιμετώπιση της ιρανικής επίθεσης στις ισραηλινές υποδομές. Στο πλαίσιο της μέχρι τώρα μελέτης, εκτιμάται ότι έως το 2027 το έργο θα έχει ωριμάσει αρκετά. Το κόστος του νέου όπλου υπολογίζεται από πηγές του ΕΛΚΑΚ περίπου στα 3,5 εκατ. δολάρια.

Το σύστημα προβλέπεται να ενσωματώνει λέιζερ σε αντιαεροπορικές πλατφόρμες, με τις σχετικές δοκιμές να έχουν προγραμματιστεί. Σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα προγράμματα αναπτύσσονται ήδη: στις ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη το σύστημα HELIOS, που έχει τοποθετηθεί σε ορισμένα πλοία του αμερικανικού Ναυτικού· στη Μεγάλη Βρετανία το Dragon Fire αναμένεται να καταστεί επιχειρησιακό το 2027, με κόστος ανά βολή 10–13 λίρες· ενώ στην Κίνα βρίσκεται σε εξέλιξη το Silent Hunter.

Παράλληλα, η Τουρκία αναπτύσσει όπλα λέιζερ για σταθερή και κινητή άμυνα, με πρόσφατα παραδείγματα το κινητό σύστημα Gökbey, καθώς και το υβριδικό όχημα Alka–Kaplan, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο προκαταρκτικών δοκιμών.

