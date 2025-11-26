search
26.11.2025 10:40

Ελικοδρόμιο δίπλα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων – Αποκαλυπτικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

26.11.2025 10:40
Καμπανάκι κινδύνου για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων κρούει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αναφορικά με την υπάρξη ελικοδρομίου που λειτουργεί δίπλα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Μεταξύ άλλων ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ κάνει λόγο για «κατάσταση που θέτει την ασφάλεια των πτήσεων στην τελική προσέγγιση στο “Ελ. Βενιζέλος” σε υψηλότατο κίνδυνο», ενώ προειδοποιεί για σύγκρουση ελικοπτέρων με αεροπλάνα στα Σπάτα.

Στο αποκαλυπτικό τρισέλιδο πόρισμα, αναφέρονται περιστατικά εναέριας προσέγγισης 20 έως 30 μέτρων (!) ανάμεσα σε πολιτικά ελικόπτερα και επιβατικά αεροσκάφη κατά τη φάση προσέγγισης ή απογείωσης από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα του ΕΟΔΟΣΑΑΜ, τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί και προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων είναι τα εξής:

  • Διασταύρωση ιχνών κατερχομένων αεροσκαφών με ελικόπτερα ανερχούμενα με ίχνη μη διαχωρισμένα.
  • Ελικόπτερα που περνούν μπροστά από αεροσκάφη σε πολύ μικρή απόσταση.
  • Ελικόπτερα που περνούν πίσω από κατερχόμενα αεροσκάφη για προσγείωση, τα οποία δημιουργούν αεροδίνες που μπορεί να παγιδέψουν τα ελικόπτερα και να τα οδηγήσουν σε απώλεια στήριξης.
  • Ελικόπτερα που διασταυρώνονται με αεροπλάνα πάνω από κατοικημένες περιοχές σε ύψος χαμηλότερο των 1.000 ποδών (περίπου 300 μέτρα) όπως προβλέπει η νομοθεσία.
  • Ελικόπτερα που έχουν τον πομποδέκτη transporter mode C αλλά όχι το σύστημα που βοηθά τους πιλότους να αποφεύγουν συγκρούσεις TCAS (Traffic Collision Avoidance System), καθότι δεν είναι υποχρεωτικό, γεγονός το οποίο οδηγεί τον χειριστή του ελικοπτέρου να μην μπορεί να αντιληφθεί τον επερχόμενο κίνδυνο από την προσεγγίζουσα κυκλοφορία.
  • Αεροσκάφη που εντοπίζουν κυκλοφορία ελικοπτέρων όταν το σύστημα TCAS ενεργοποιείται ακολουθούν τις οδηγίες RA για αποφυγή εμπλοκή, οι οποίες μπορεί να μεταβληθούν μην αφήνοντας περιθώριο αντίδρασης στον χειριστή του αεροσκάφους λόγω της γειτνίασης με το έδαφος.
  • Υπάρχει απειροελάχιστος χρόνος αποφυγής του μοιραίου σε περίπτωση προσέγγισης αεροσκάφους από ελικόπτερο: ο πιλότος του αεροσκάφους που βρίσκεται σε χαμηλό ύψος έχει αρχικά 5 δευτερόλεπτα για να αντιληφθεί, να εντοπίσει, να αποφασίσει και να ενεργήσει.

Το πόρισμα συντάχθηκε στις 14 Νοεμβρίου, υπογράφεται από τον πρόεδρό του ΕΟΔΟΣΑΑΜ Γιώργο Δριτσάκο και από τις 19 Νοεμβρίου βρίσκεται στα χέρια του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη και του γενικού γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσου.

Επίσης το έχουν λάβει ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρίστος Τσίτουρας και ο διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Σαουνάτσος.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ ζητά τη λήψη άμεσων αποτρεπτικών μέτρων προτού γίνει κάποιο δυστύχημα.

