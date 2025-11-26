Ελικοδρόμιο δίπλα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων – Αποκαλυπτικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Καμπανάκι κινδύνου για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων κρούει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αναφορικά με την υπάρξη ελικοδρομίου που λειτουργεί δίπλα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Μεταξύ άλλων ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ κάνει λόγο για «κατάσταση που θέτει την ασφάλεια των πτήσεων στην τελική προσέγγιση στο “Ελ. Βενιζέλος” σε υψηλότατο κίνδυνο», ενώ προειδοποιεί για σύγκρουση ελικοπτέρων με αεροπλάνα στα Σπάτα.
Στο αποκαλυπτικό τρισέλιδο πόρισμα, αναφέρονται περιστατικά εναέριας προσέγγισης 20 έως 30 μέτρων (!) ανάμεσα σε πολιτικά ελικόπτερα και επιβατικά αεροσκάφη κατά τη φάση προσέγγισης ή απογείωσης από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα του ΕΟΔΟΣΑΑΜ, τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί και προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων είναι τα εξής:
Το πόρισμα συντάχθηκε στις 14 Νοεμβρίου, υπογράφεται από τον πρόεδρό του ΕΟΔΟΣΑΑΜ Γιώργο Δριτσάκο και από τις 19 Νοεμβρίου βρίσκεται στα χέρια του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη και του γενικού γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσου.
Επίσης το έχουν λάβει ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρίστος Τσίτουρας και ο διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Σαουνάτσος.
Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ ζητά τη λήψη άμεσων αποτρεπτικών μέτρων προτού γίνει κάποιο δυστύχημα.
