Θεσσαλονίκη: Ιερέας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση πέντε ανήλικων αγοριών

Για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος πέντε ανήλικων αγοριών κατηγορείται ένας 47χρονος ιερέας στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ιερέα που λειτουργεί σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, όπου καταγγέλθηκε πως έγιναν οι πράξεις τον περασμένο Αύγουστο.

«Προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα ανήλικα αγόρια, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, απευθύνθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφεραν κατά την εξέτασή τους από ειδικούς, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν -ανάλογα με την περίπτωση- σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) και σε σπίτι.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

