Πέθανε ο Τεντ Τέρνερ, ιδρυτής του CNN

Ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου CNN, Τεντ Τέρνερ, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε το κανάλι.

Ο Τέρνερ αποκάλυψε τον Σεπτέμβριο του 2018 ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια εγκεφαλική διαταραχή που επηρεάζει τη μνήμη και άλλες γνωστικές λειτουργίες.

Ο Τέρνερ, ο Άνδρας της Χρονιάς του περιοδικού Time το 1991, μεταμόρφωσε τον κόσμο της τηλεόρασης, εφευρίσκοντας 24ωρη ειδησεογραφία με το CNN και πρωτοποριακά εθνικά καλωδιακά κανάλια.

