CBS: «Τα χώνει» στους ιδιοκτήτες του δικτύου ο Ντέιβεντ Λέτερμαν για το κόψιμο του «Τhe Late Show»

Σε δύο εβδομάδες (21/5) θα βγεί στον αέρα του CBS για τελευταία φορά η θρυλική εκπομπή «The Late Show» με τον Στίβεν Κολμπέρ, την οποία προηγουμένως παρουσιάζε ο Ντέιβιντ Λέτερμαν.

Ο Λέτερμαν με αφορμή την κατάργηση, για οικονομικούς λόγους, του δημοφιλούς και διάσημου προγράμματος δεν «μάσησε» τα λόγια του, τα είπε «έξω από τα δόντια» σε συνέντευξη στους New York Times και χαρακτήρισε τα αφεντικά του CBS ψεύτες και πονηρούς.

Για μια ακόμη φορά ο Λέτερμαν επέκρινε το δίκτυο υποστηρίζοντας πως το τοκ σόου ακυρώθηκε για άλλους λόγους. «Τον εξαπάτησαν επειδή οι άνθρωποι που πούλησαν το δίκτυο στη Skydance είπαν: «Ω, όχι, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με αυτόν τον τύπο. Θα φροντίσουμε εμείς για την εκπομπή. Απλά θα το συμπεριλάβουμε στη συμφωνία. Πότε θα στεγνώσει το μελάνι στην επιταγή;», είπε ο Λέτερμαν και συνέχισε: «Θα δηλώσω επίσημα: Λένε ψέματα. Άσε με να προσθέσω κάτι ακόμα, Τζέισον. Είναι ψεύτες», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον αρθρογράφο της NYT Τζέισον Ζίνομαν.

Ο θρύλος των βραδινών εκπομπών μίλησε επίσης στην εφημερίδα για το τηλεοπτικό δίκτυο που κάποτε θεωρούσε «σπίτι» του: «Δεν μου δίνουν πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία. Φαίνεται ότι ολόκληρη η τηλεόραση έχει πληγεί από την ψηφιακή επικοινωνία, τις πλατφόρμες streaming και πάει λέγοντας. Η τηλεόραση μπορεί να μην είναι πια η μηχανή παραγωγής χρημάτων που ήταν κάποτε. Από την άλλη πλευρά, πού πήγε η ανθρωπιά για τον Στίβεν, την αγάπη των ανθρώπων που τον λατρεύουν και την ευχαρίστηση εκείνων οι οποίοι εξακολουθούν να απολαμβάνουν την εκπομπή αποτελωντας την απόλαυση τους στις 11:30 το βράδυ;».

Ο Λέτερμαν παρουσίαζε το «The Late Show» για περισσότερο από δύο δεκαετίες- από το 1993 έως το 2015- πριν αναλάβει ο Κόλμπερτ.

Προηγουμένως είχε χαρακτηρίσει την κατάργηση του τοκ σόου «καθαρή δειλία» και είχε πει ότι το CBS «δεν χειρίστηκε τον Στίβεν Κολμπερ, το πρόσωπο αυτού του δικτύου, με τον τρόπο που του αξίζει».

Διαβάστε επίσης

Eurovision 2026: Akylas «Ferto» και η πρόβα με τα μυστικά για τον Α’ ημιτελικό

Eurovision 2026: Βάζει «φωτιά» η Antigoni με το Jalla – Οι πρώτες εικόνες από τη σκηνική παρουσία της Κύπρου

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία