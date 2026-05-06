ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:33
06.05.2026 12:46

Eurovision 2026: Akylas «Ferto» και η πρόβα με τα μυστικά για τον Α’ ημιτελικό

Σε λιγότερο από ένα δίωρο (ώρα Ελλάδας) ο Akylas θα επιστρέψει στην σκηνή του Wiener Stadthalle για την δεύτερη τεχνική πρόβα – κρας τεστ του «Ferto» ενόψει του επερχόμενου Α’ ημιτελικού της Eurovision 2026.

Η σκηνική πρόταση έχει στοιχεία δραματοποιημένης αφήγησης με αξιοποίηση οπτικών φαντασιακών εικόνων και αναπτύσσεται σε… τέσσερις διαφορετικούς χώρους-κόσμους, οι οποίοι εδράζονται σε μια περιστρεφόμενη πλατφόρμα.

Ο Akylas, όπως μας έχει προϊδεάσει με τον Φωκά Ευαγγελινό που έχει το γενικό πρόσταγμα, παρουσιάζεται σε ένα κυβερνοδιάστημα με αισθητική που παραπέμπει σε βίντατζ βιντεοπαιχνίδι των 80’s, με χιούμορ και στιγμές συναισθηματικά φορτισμένες.

Στο πλαίσιο αυτό συνυπάρχει και αλληλεπιδρά με τέσσερις χαρακτήρες. Επίσης, τέσσερις διαφορετικοί χώροι-κόσμοι συνθέτουν το σύμπαν του Akylas και σαν σε video game περνάει από τον έναν στον άλλο στο κυβερνοταξίδι του διασχίζοντας παράλληλα τον χρόνο.

Η ανατροπή γίνεται όταν από το ψηφιακό σύμπαν, (προς) γειώνεται, κατεβάζει «θερμοκρασία» ενώ ανεβάζει «παλμούς».

Βγάζει τα «ντίτζιταλ» γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του – σε απρόσμενη σκηνοθετικά ερμηνευτική απόδοση από την Παρθένα Χοροζίδου.

Για το σκηνικό κυβερνοσύμπαν του «Ferto» συνεργάζονται ο Χρήστος Μαγκανάς ως video designer, ο Γιάννης Μουρίκης στη σκηνογραφία, ο Γιώργος Τέλλος ως σχεδιαστής φωτισμών, και ο στιλίστας- ενδυματολόγος Φίλιππος Μίσσας.

Από την σημερινή πρόβα οι διοργανωτές θα δώσουν στην δημοσιότητα μια προ-γιουροβιζιονική «γεύση» από το «Ferto» διάρκειας μισού λεπτού.

