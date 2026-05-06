Η THEON ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματατου Α’ Τριμήνου 2026

Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας μία ακόμη περίοδο συνεπούς υλοποίησης των δεσμεύσεων και εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη των προβλέψεών της για το 2026 και μεσοπρόθεσμα.

Η ΤΗΕΟΝ έχει εισέλθει στο Β’ τρίμηνο του 2026 επιδιώκοντας πολυάριθμες ευκαιρίες σε πολλούς τομείς, με στόχο τη διατήρηση υψηλής οργανικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη δέσμευσή της για οργανική ανάπτυξη άνω του 15%. Η εταιρία αναμένει ότι θα διατηρήσει δείκτη Book-to-Bill άνω του 1,0x και ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, με τις τάσεις της αγοράς και τη στροφή προς μακροπρόθεσμες συμφωνίες-πλαίσιο να προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα σε σχέση με το παρελθόν.

Παράλληλα, η μη οργανική ανάπτυξη ενισχύει περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της THEON. Η προχθεσινή ανακοίνωση σχετικά με τη MERIO αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη, ενώ ένα ενεργό πρόγραμμα εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων

1 Αποτυπώνει αλλαγή στη λογιστική πολιτική, ώστε να περιλαμβάνεται το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη από βασικές επενδύσεις εντός των λειτουργικών κερδών, αλλαγή που υιοθετήθηκε στο Β’ τρίμηνο του 2025 και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2025.

2 Τα καθαρά κέρδη και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του Α’ τριμήνου 2026 περιλαμβάνουν την επίδραση από την αποτίμηση σε εύλογη αξία της επένδυσης στην Exosens, η οποία έχει ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

3 Ορίζεται ως (Προσαρμοσμένο EBITDA − Κεφαλαιουχικές δαπάνες) / Προσαρμοσμένο EBITDA

4 Περιλαμβάνει καθαρά έσοδα ύψους €147,7 εκατ. από την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Κύριες Επισημάνσεις

Οικονομικά Σημεία

Οι νέες παραγγελίες ανήλθαν σε €70 εκατ., μειωμένες κατά περίπου 40% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω εποχικότητας. Επιπλέον, προστέθηκαν συνολικά δικαιώματα προαίρεσης (options) ύψους €40 εκατ., συμβάλλοντας στη μελλοντική δυναμική του Ομίλου. Η εισροή παραγγελιών από την αρχή του έτους ανέρχεται σε €102 εκατ., με πολύ καλό συνδυασμό μεταξύ NVGs (συστημάτων νυχτερινής όρασης) και των νέων ψηφιακών προϊόντων, ενώ αναμένεται επιτάχυνση της εισροής παραγγελιών κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Τα έσοδα αυξήθηκαν σε €120,1 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 32,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2025, αντανακλώντας τη συνεχή δυναμική του Ομίλου. Η THEON συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από τη συνολική αγορά, ενώ η KAPPA συμβάλλει στην αύξηση του κύκλου εργασιών και υποστηρίζει την επιταχυνόμενη είσοδο στην αγορά συστημάτων βασισμένων σε πλατφόρμες.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 25%, αντανακλώντας υψηλή ανθεκτικότητα και κορυφαία περιθώρια στην κατηγορία, παρά την ενσωμάτωση νέων δραστηριοτήτων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (soft backlog) ανέρχεται σε €1.420 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την ενοποίηση της KAPPA Optronics GmbH. Παρά την ισχυρή ανάπτυξη στο Α’ τρίμηνο, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραμένει σταθερό. Η άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην εισροή παραγγελιών και στο backlog το 2026.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 189%, ενισχυμένα από την αύξηση της αξίας της στρατηγικής συμμετοχής στην Exosens.

Ο ισολογισμός παραμένει ισχυρός, με μόχλευση (Καθαρός Δανεισμός/EBITDA τελευταίων 12 μηνών) στο 1,8x και ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών που παρέχει ευχέρεια για σημαντικές επενδύσεις σε οργανική ανάπτυξη (παραγωγική δυναμικότητα, γεωγραφική επέκταση, τοπική εξυπηρέτηση και ανάπτυξη προϊόντων), καθώς και για περαιτέρω μικρές στρατηγικές εξαγορές με στόχο τη διατήρηση τεχνολογικής πρωτοπορίας.

Επιχειρησιακά και Στρατηγικά Σημεία

Συνεχιζόμενη βελτίωση των επιδόσεων της Harder Digital, υποστηριζόμενη από επιτάχυνση των επενδύσεων, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων ώστε ο μέσος δείκτης FOM να υπερβαίνει το 2.000 και την αύξηση της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας λυχνιών Gen III 18mm πάνω από 20% στο Οικ. Έτος 2026 σε σύγκριση με το Οικ. Έτος 2025.

Επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας υπερσύγχρονης παραγωγικής μονάδας της THEON Belgium στο Zaventem, ενισχύοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμική και την ευρωπαϊκή γεωγραφική παρουσία του Ομίλου.

Όπως είχε ανακοινωθεί κατά την παρουσίαση αποτελεσμάτων Οικ. Έτους 2025, η THEON αναμένει να είναι έτοιμη να παρουσιάσει το πρώτο πρωτότυπο ολοκληρωμένου συστήματος οπτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ARMED NEXT πριν από το τέλος του 2026, σημαντικά ταχύτερα σε σχέση με όσα είχαν αρχικά παρουσιαστεί κατά το Capital Markets Day (CMD).

Μετά τη λήξη της περιόδου, υπεγράφη στρατηγική συμφωνία με τη Rheinmetall, η οποία σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στην επέκταση της THEON σε προϊόντα βασισμένα σε πλατφόρμες (platform‑based products), με στόχο τα προϊόντα αυτά να αντιπροσωπεύουν το 20% των εσόδων του Ομίλου μεσοπρόθεσμα.

Εταιρικά Σημεία

Ολοκλήρωση των ήδη ανακοινωμένων εξαγορών της Exosens (€268,7 εκατ., με την απόκτηση συμμετοχής 9,8% σε τιμή €54,0 ανά μετοχή) και της Kappa Optronics (€69,9 εκατ., με την Kappa να αναμένεται να συνεισφέρει περίπου €40 εκατ. στα έσοδα του Ομίλου το Οικ. Έτος 2026).

Άσκηση δικαιώματος μετατρέψιμου δανείου στη Varjo Technologies Oy, με επιπλέον επένδυση €5 εκατ., ανεβάζοντας τη συνολική επένδυση στα €10 εκατ.

Μετά τη λήξη της περιόδου, ολοκληρώθηκε η απόκτηση 30% συμμετοχής στην εταιρία συμμετοχών της ShockEOS, η οποία έχει ήδη οδηγήσει στην παρουσίαση του συστήματος PHYLAX. Η THEON σκοπεύει να ασκήσει την επιλογή της για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην εταιρία εντός των επόμενων τριμήνων.

Ένταξη στον Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (United Nations Global Compact – UNGC) από τον Ιανουάριο 2026, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση της εταιρίας για συμμόρφωση με τις Δέκα Αρχές του UNGC και την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs).

Ένταξη στον δείκτη Amsterdam Mid‑Cap (AMX) και κατάταξη μεταξύ των Ταχύτερα Αναπτυσσόμενων Εταιριών της Ευρώπης από τους Financial Times για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Νωρίτερα εντός της εβδομάδας, υπογραφή αποκλειστικής συμφωνίας με τον μοναδικό μέτοχο της Merio SAS (MERIO), RPL Développement, για την απόκτηση 80% συμμετοχής στη MERIO κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η ολοκλήρωση τελεί υπό την υπογραφή της αναλυτικής σύμβασης και την πλήρωση συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών εγκρίσεων.

Η πλήρης αναφορά οικονομικών αποτελεσμάτων για το Α’ τρίμηνο 2026 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Προοπτικές Ομίλου



Οι προβλέψεις παραμένουν αμετάβλητες και είναι οι ακόλουθες:

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Το Α’ τρίμηνο 2026 αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητα, τη διαφοροποίηση και τη σημαντική αναπτυξιακή δυναμική της εταιρίας μας. Παρότι η εισροή παραγγελιών ήταν χαμηλότερη σε ετήσια βάση λόγω εποχικών τάσεων της αγοράς, η δυναμική ενισχύεται και αναμένεται ισχυρή εισροή παραγγελιών κατά τα επόμενα τρίμηνα. Σε ό,τι αφορά στην αύξηση εσόδων κατά 32%, αυτή αντικατοπτρίζει τόσο τη διεύρυνση των προϊόντων, όσο και τη γεωγραφική διαφοροποίηση, με τα προϊόντα πλατφόρμας να συνεισφέρουν πλέον στον κύκλο εργασιών μας, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας προς τους επενδυτές. Στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), παραμένουμε ιδιαίτερα ενεργοί. Η συμφωνία για την απόκτηση του 80% της MERIO αποτελεί στρατηγικά σημαντική κίνηση, καθώς δίνει στη THEON άμεση παρουσία στον τομέα των drones και ελαφρών εναέριων πλατφορμών, καθώς οι τακτικές του σύγχρονου πολέμου εξελίσσονται ραγδαία. Κοιτώντας προς το μέλλον, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις τεχνολογικές μας δυνατότητες και να υλοποιούμε τη στρατηγική ανάπτυξής μας, προχωρώντας προς τον στόχο των €1 δισ. εσόδων έως το 2029.»

Διαβάστε επίσης:

Η Qualco Technology λανσάρει νέα σουίτα λογισμικού Agentic AI που μετατρέπει τα δεδομένα σε επιχειρησιακή δράση σε πραγματικό χρόνο

BSH: Ενισχύει τη θέση της με επενδύσεις σε καινοτομία και ανθεκτικότητα στην αγορά

MEGA BROKERS: Η ανάπτυξη το 2025 έφερε bonus άνω του ενός εκατ. ευρώ σε συνεργάτες