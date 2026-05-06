Η THEON ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματατου Α’ Τριμήνου 2026

Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας μία ακόμη περίοδο συνεπούς υλοποίησης των δεσμεύσεων και εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη των προβλέψεών της για το 2026 και μεσοπρόθεσμα.
Η ΤΗΕΟΝ έχει εισέλθει στο Β’ τρίμηνο του 2026 επιδιώκοντας πολυάριθμες ευκαιρίες σε πολλούς τομείς, με στόχο τη διατήρηση υψηλής οργανικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη δέσμευσή της για οργανική ανάπτυξη άνω του 15%. Η εταιρία αναμένει ότι θα διατηρήσει δείκτη Book-to-Bill άνω του 1,0x και ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, με τις τάσεις της αγοράς και τη στροφή προς μακροπρόθεσμες συμφωνίες-πλαίσιο να προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα σε σχέση με το παρελθόν.
Παράλληλα, η μη οργανική ανάπτυξη ενισχύει περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της THEON. Η προχθεσινή ανακοίνωση σχετικά με τη MERIO αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη, ενώ ένα ενεργό πρόγραμμα εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του έτους.
Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων
1 Αποτυπώνει αλλαγή στη λογιστική πολιτική, ώστε να περιλαμβάνεται το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη από βασικές επενδύσεις εντός των λειτουργικών κερδών, αλλαγή που υιοθετήθηκε στο Β’ τρίμηνο του 2025 και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2025.
2 Τα καθαρά κέρδη και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του Α’ τριμήνου 2026 περιλαμβάνουν την επίδραση από την αποτίμηση σε εύλογη αξία της επένδυσης στην Exosens, η οποία έχει ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
3 Ορίζεται ως (Προσαρμοσμένο EBITDA − Κεφαλαιουχικές δαπάνες) / Προσαρμοσμένο EBITDA
4 Περιλαμβάνει καθαρά έσοδα ύψους €147,7 εκατ. από την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.
Οικονομικά Σημεία
Επιχειρησιακά και Στρατηγικά Σημεία
Εταιρικά Σημεία
Η πλήρης αναφορά οικονομικών αποτελεσμάτων για το Α’ τρίμηνο 2026 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.
Οι προβλέψεις παραμένουν αμετάβλητες και είναι οι ακόλουθες:
Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Το Α’ τρίμηνο 2026 αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητα, τη διαφοροποίηση και τη σημαντική αναπτυξιακή δυναμική της εταιρίας μας. Παρότι η εισροή παραγγελιών ήταν χαμηλότερη σε ετήσια βάση λόγω εποχικών τάσεων της αγοράς, η δυναμική ενισχύεται και αναμένεται ισχυρή εισροή παραγγελιών κατά τα επόμενα τρίμηνα. Σε ό,τι αφορά στην αύξηση εσόδων κατά 32%, αυτή αντικατοπτρίζει τόσο τη διεύρυνση των προϊόντων, όσο και τη γεωγραφική διαφοροποίηση, με τα προϊόντα πλατφόρμας να συνεισφέρουν πλέον στον κύκλο εργασιών μας, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας προς τους επενδυτές. Στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), παραμένουμε ιδιαίτερα ενεργοί. Η συμφωνία για την απόκτηση του 80% της MERIO αποτελεί στρατηγικά σημαντική κίνηση, καθώς δίνει στη THEON άμεση παρουσία στον τομέα των drones και ελαφρών εναέριων πλατφορμών, καθώς οι τακτικές του σύγχρονου πολέμου εξελίσσονται ραγδαία. Κοιτώντας προς το μέλλον, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις τεχνολογικές μας δυνατότητες και να υλοποιούμε τη στρατηγική ανάπτυξής μας, προχωρώντας προς τον στόχο των €1 δισ. εσόδων έως το 2029.»
