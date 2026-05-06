BSH: Ενισχύει τη θέση της με επενδύσεις σε καινοτομία και ανθεκτικότητα στην αγορά

Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αυξημένες πιέσεις στις διεθνείς αγορές, η BSH Home Appliances Group κατάφερε να διατηρήσει τη σταθερότητά της και να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της επιλογή να επενδύει στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Παρά τις προκλήσεις που δημιούργησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η επιβράδυνση της αγοράς ακινήτων, ο όμιλος διατήρησε την παρουσία του σε βασικές αγορές και αξιοποίησε ευκαιρίες ανάπτυξης.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, ο κύκλος εργασιών της BSH σε παγκόσμια κλίμακα διαμορφώθηκε στα 15 δισ. ευρώ για το 2025. Αν και σε δημοσιευμένα μεγέθη καταγράφηκε οριακή μείωση της τάξης του 1,6%, σε επίπεδο τοπικών νομισμάτων σημειώθηκε αύξηση 2,8%, στοιχείο που δείχνει ότι η επιχειρησιακή δραστηριότητα του ομίλου παραμένει ενεργή, παρά τις διακυμάνσεις που προκαλούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει την πορεία αυτή στη στρατηγική εστίαση σε μακροπρόθεσμους στόχους και στη διατήρηση της επενδυτικής δραστηριότητας ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας. Όπως επισημαίνεται, το 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικών αποφάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη θωράκιση της βιωσιμότητας του ομίλου στο μέλλον.

Στην ελληνική αγορά, η BSH Οικιακές Συσκευές συνέχισε την ανοδική της πορεία, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται περίπου στα 178 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή αποδίδεται κυρίως στη θετική πορεία συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων, όπως οι συσκευές μαγειρέματος και τα μικρά οικιακά προϊόντα, ενώ σταθερή παρέμεινε η απόδοση στον τομέα της φροντίδας ρούχων. Η ελληνική αγορά φαίνεται να διατηρεί τη δυναμική της, παρά το γενικότερο περιβάλλον επιφυλακτικότητας που επικρατεί σε επίπεδο κατανάλωσης.

Στελέχη της εταιρείας σημειώνουν ότι η στρατηγική επικεντρώνεται στη δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των νοικοκυριών, με έμφαση στην ευκολία χρήσης, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη διασύνδεση των συσκευών. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που θέλει τις οικιακές συσκευές να μετατρέπονται σταδιακά σε «έξυπνα» εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση διαδραματίζουν οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη. Το 2025, η BSH διέθεσε περίπου 847 εκατ. ευρώ για δραστηριότητες R&D, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,6% του κύκλου εργασιών της. Παράλληλα, οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 463 εκατ. ευρώ, με έμφαση σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ασφάλεια συστημάτων και η αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη.

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του ομίλου, με στόχο τη δημιουργία συσκευών που δεν περιορίζονται στη βασική τους λειτουργία, αλλά προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις. Η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης και δυνατοτήτων συνδεσιμότητας ενισχύει τη δυνατότητα των συσκευών να προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη, βελτιώνοντας την καθημερινή εμπειρία.

Παρά τα θετικά στοιχεία, η πορεία της αγοράς οικιακών συσκευών παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με ευρύτερους οικονομικούς παράγοντες, όπως η εξέλιξη της αγοράς ακινήτων και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Η επιβράδυνση σε αυτούς τους τομείς επηρεάζει άμεσα τη ζήτηση, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη διαρκή προσαρμογή των επιχειρήσεων.

Η BSH, με παρουσία σε περίπου 50 χώρες και παραγωγή που εκτείνεται σε 37 εργοστάσια, συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση της διεθνούς της θέσης. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει γνωστά εμπορικά σήματα όπως Bosch, Siemens, Gaggenau και Neff, ενώ στην ελληνική αγορά διατηρεί ισχυρή παρουσία και μέσω της μάρκας Pitsos.

Η είσοδος στο 2026 βρίσκει τον όμιλο με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και με έμφαση στη συνέχιση των επενδύσεων, παρά τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να επηρεάζουν το διεθνές περιβάλλον. Η πρόκληση για την επόμενη περίοδο θα είναι η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής σε ένα περιβάλλον που παραμένει μεταβαλλόμενο, με την τεχνολογία και την προσαρμοστικότητα να αποτελούν βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

