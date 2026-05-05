Δομικής Κρήτης: Αύξηση εσόδων και ισχυρές ταμειακές ροές ενισχύουν τη χρηματοοικονομική της θέση

Με σημαντική ενίσχυση των βασικών οικονομικών της μεγεθών ολοκλήρωσε τη χρήση του 2025 η Δομική Κρήτης Α.Ε., καταγράφοντας ισχυρή αύξηση κύκλου εργασιών, βελτιωμένη ρευστότητα και αισθητή μείωση του δανεισμού, παρά τις πιέσεις που δέχθηκαν τα λειτουργικά περιθώρια.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 18,03 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 15,7% σε σύγκριση με τα 15,58 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ανάληψη νέων έργων αλλά και στην επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων συμβάσεων, γεγονός που ενίσχυσε τον ρυθμό τιμολόγησης μέσα στο έτος.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA υποχώρησαν στα 1,18 εκατ. ευρώ από 1,58 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που συνδέεται με το αυξημένο κόστος υλικών που επηρέασε συνολικά τον κατασκευαστικό κλάδο. Παρά τη συγκεκριμένη πίεση, η εταιρεία διατήρησε τη συνολική της κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 0,40 εκατ. ευρώ, έναντι 0,39 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η τελική γραμμή των αποτελεσμάτων εμφανίζεται ενισχυμένη, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 0,30 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 0,25 εκατ. ευρώ του 2024. Η διατήρηση της κερδοφορίας αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και στη βελτιωμένη διαχείριση του δανεισμού.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στο μέτωπο της ρευστότητας, με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται στα 4,26 εκατ. ευρώ, έναντι 0,92 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από ισχυρές θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5,15 εκατ. ευρώ, σε αντιδιαστολή με τις αρνητικές ροές ύψους 0,37 εκατ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε ουσιαστική απομόχλευση, μειώνοντας σημαντικά τον συνολικό και τον καθαρό δανεισμό της. Ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 1,10 εκατ. ευρώ από 5,91 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια υποχώρησε στο 7,9% από 43,7%, αντανακλώντας τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ανήλθε στα 62,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, στοιχείο που δημιουργεί προοπτικές για αυξημένα έσοδα τα επόμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή, η καθαρή θέση της εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω, φτάνοντας τα 13,84 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η εικόνα της χρήσης αποτυπώνει μια εταιρεία που, παρά τις εξωτερικές πιέσεις στο κόστος, κατάφερε να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της θέση, να βελτιώσει τη ρευστότητά της και να περιορίσει τον δανεισμό της, θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.

