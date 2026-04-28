Η «υπόθεση Skroutz» και τα mega κέρδη του CVC από τις επενδύσεις στην Ελλάδα

Σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών κινείται με εμφανή επιφυλακτικότητα, λόγω υψηλών αποτιμήσεων, γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και αυξημένου κόστους κεφαλαίου, η Ελλάδα φαίνεται πως ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο ενός από τα πιο ηχηρά επιχειρηματικά deals της χρονιάς.

Και σύμφωνα με ισχυρές πληροφορίες της αγοράς, το CVC Capital Partners βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τον αμερικανικό επενδυτικό κολοσσό Blackstone για την πώληση του ποσοστού του στη Skroutz, σε μια συμφωνία που –εφόσον ολοκληρωθεί– ενδέχεται να αποτελέσει ορόσημο για το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογίας και ψηφιακού εμπορίου.

Από startupσε digitalpowerhouse

Η Skroutz, που ιδρύθηκε από τους Γιώργο Χατζηγεωργίου, Γιώργο Αυγουστίδη και Βασίλη Δήμου, εξελίχθηκε από μια απλή μηχανή σύγκρισης τιμών στη μεγαλύτερη ελληνική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, με δραστηριότητες που εκτείνονται πλέον σε marketplace υπηρεσίες, logistics, last-mile delivery και ψηφιακές πληρωμές.

Οι τρεις ιδρυτές εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο με ποσοστό 50,1%, παραμένοντας στο στρατηγικό τιμόνι της εταιρείας, ενώ το CVC –που εισήλθε το 2020– ελέγχει συμμετοχή άνω του 40%. Σήμερα, έξι χρόνια μετά την είσοδό του, το private equity fund φαίνεται να προχωρά στην αναμενόμενη στρατηγική εξόδου, αναζητώντας υπεραξίες σε ένα περιβάλλον όπου οι ώριμες τεχνολογικές επενδύσεις αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Η Blackstone και το μήνυμα διεθνούς εμπιστοσύνης

Η πιθανή είσοδος της Blackstone στη μετοχική σύνθεση της Skroutz δεν αποτελεί απλώς αλλαγή μετόχου. Η Blackstone διαθέτει βαθιά εμπειρία στην επιθετική ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και η παρουσία της θα μπορούσε να μεταφέρει τη Skroutz από ελληνικό ηγέτη σε περιφερειακό παίκτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αν και οι τελικοί οικονομικοί όροι δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αναλυτές εκτιμούν ότι η συνολική αποτίμηση της Skroutz μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, μετατρέποντας τη συναλλαγή σε μία από τις μεγαλύτερες εξόδους private equity στον ελληνικό τεχνολογικό χώρο.

Για το CVC, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει σημαντικές υπεραξίες για την επένδυσή του, επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός κύκλου επένδυσης στον κατάλληλο χρόνο και ανακύκλωση κεφαλαίων σε νέα projects. Και αυτό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής αγορά investment banking εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, με πολλά funds να επαναξιολογούν στρατηγικές εξόδου λόγω μεταβλητότητας.

Ωστόσο, η προσδοκία ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα επαναφέρει πιο δυναμικές συναλλαγές δημιουργεί το κατάλληλο παράθυρο για μεγάλα deals, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις με ισχυρά θεμελιώδη, τεχνολογική βάση και αποδεδειγμένη κερδοφορία. Η Skroutz φαίνεται να πληροί και τα τρία. Και ίσως αυτό να αιτιολογεί και την πιθανολογούμενη «αποχώρηση» του CVC.

CVC στην Ελλάδα: Το επενδυτικό πείραμα, οι χρυσές υπεραξίες και η εποχή των στρατηγικών exits

Σε λιγότερο από μία δεκαετία, το CVC Capital Partners εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ισχυρούς ξένους επενδυτές στην Ελλάδα, χτίζοντας ένα πολυσχιδές χαρτοφυλάκιο σε καίριους τομείς της οικονομίας — από την υγεία και την ασφάλιση έως τα τρόφιμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον τουρισμό και την ενέργεια. Με συνολικές επενδύσεις που ξεπέρασαν τα €1,5 δισ. από το 2017 και μετά, το CVC δεν λειτούργησε απλώς ως private equity fund. Λειτούργησε ως αρχιτέκτονας ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου στην ελληνική αγορά: εισαγορά, αναδιάρθρωση, κεφαλαιακή αξιοποίηση και, πλέον, σταδιακή αποεπένδυση με υψηλές υπεραξίες. Θα σταθούμε σε λίγα από αυτά τα αραδείγματα:

Η πρώτη και πιο ηχηρή κίνηση ήταν η δημιουργία του Hellenic Healthcare Group, μέσω εξαγορών μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων όπως το Θεραπευτήριο Υγεία, το Metropolitan Hospital, το Μητέρα και Λητώ, και το Creta Interclinic.Έτσι, ο επενδυτικός όμιλος εξελίχθηκε σε κυρίαρχο παίκτη της ιδιωτικής υγείας, πριν προχωρήσει σε μερική αποεπένδυση μέσω συμφωνίας με (Άραβες) επενδυτές, αποκομίζοντας σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη.

Παράλληλα, τοΤο 2021 το CVC απέκτησε το 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Εθνική Τράπεζα, σε συμφωνία περίπου €505 εκατ., με επιπλέον earn-out όρους. Το 2025–26 προχώρησε στην πώληση προς Piraeus Bank έναντι περίπου €600 εκατ., ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους κύκλους επένδυσης και εξόδου στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Επόμενη κομβική κίνηση ήταν η εξαγορά της Vivartia με θυγατρικές εταιρείες, όπως η γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ, εταιρεία εστίασης Goody’s / Everest, η Μπάρμπα Στάθης και η Δωδώνη.Και στην περίσταση αυτή το CVC αξιοποίησε επιλεκτικά πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων όπως στην περίπτωση της Δωδώνης και του Μπάρμπα Στάθη, με επιστροφές κεφαλαίου εκατοντάδων εκατομμυρίων. Έτσι, η στρατηγική μετατρέπει σταδιακά τη Vivartia από πολυσχιδή όμιλο σε asset monetization case.

Η Ελλάδα αποτέλεσε για το CVC όχι απλώς επενδυτικό προορισμό, αλλά αγορά στρατηγικής απόδοσης. Τους τελευταίυς μήνες, οι κινήσεις του υποδηλώνουν ότι το fund εισέρχεται σε φάση harvesting, επιδιώκοντας ρευστοποιήσεις πριν από νέο κύκλο τοποθετήσεων.

Πόσα κερδίζει από Skroutz και Υγεία: Οι αριθμοί πίσω από τις επενδύσεις

Η στρατηγική του CVC Capital Partners στην Ελλάδα βασίστηκε στην κλασική private equity συνταγή: είσοδος σε ισχυρά assets, κεφαλαιακή αναδιάρθρωση, ανάπτυξη και τελικά αποεπένδυση με σημαντικές υπεραξίες. Δύο από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η Skroutz και το Hellenic Healthcare Group.

Το CVC εισήλθε στη με ακριβές τίμημα που δεν δημοσιοποιήθηκε, όμως η αγορά εκτιμά ότι η αποτίμηση τότε κινήθηκε περίπου μεταξύ €200–300 εκατ., γεγονός που σημαίνει πιθανή επένδυση της τάξης των €80–120 εκατ. για το ποσοστό του fund. Σήμερα, με βάση τις πληροφορίες περί διαπραγματεύσεων με τη Blackstone, η συνολική αποτίμηση της εταιρείας εκτιμάται ότι μπορεί να υπερβεί το €1 δισ.. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό του CVC θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περίπου €400–450 εκατ..

Το 2018 το CVC απέκτησε το 70,38% του Υγεία μέσω MIG έναντι περίπου €204,4 εκατ., με συνολική αποτίμηση τότε περίπου €290 εκατ.. Στη συνέχεια προχώρησε σε πλήρη εξαγορά, ενοποίηση και επέκταση του ομίλου των νοσηλευτηρίων που αναφέρθηκαν. Η συνολική αξία που δημιούργησε το Hellenic Healthcare Group αποτιμήθηκε το 2025 στα €2,2 δισ., όταν η PureHealth εξαγόρασε το 60% για περίπου €800 εκατ., με το CVC να διατηρεί σημαντικό μειοψηφικό ποσοστό.

Το εκτιμώμενο αποτέλεσμα είναι συνολικές επενδύσεις (αγορές και επέκταση): περίπου €700–900 εκατ. μερική ρευστοποίηση + retained stake με αξία άνω των €1,5 δισ., άρα εκτιμώμενο συνολικό κέρδος: €600 εκατ. έως €1 δισ. Δηλαδή έναν πολλαπλασιαστής απόδοσης της τάξης του 2x έως 3x, με επιπλέον upside από το διατηρούμενο ποσοστό.

Συνολικά, μόνο από αυτές τις δύο συμμετοχές, το fund θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει υπεραξίες που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τα €1–1,5 δισ. στην Ελλάδα.

Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος μεγάλος παίκτης που θα επιχειρήσει να επαναλάβει το ίδιο μοντέλο.

