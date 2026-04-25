Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα μειώνει το χρέος από το 210% στο 136% και ανεβάζει ταχύτητα στις επενδύσεις»

Σε τροχιά αναβάθμισης του επενδυτικού της προφίλ περνά η Ελλάδα, με φόντο τη θεαματική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ενσωμάτωση της κεφαλαιαγοράς στο οικοσύστημα της Euronext. Από την εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε το πλαίσιο της επόμενης φάσης για την οικονομία, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις, την κεφαλαιαγορά και τη διεύρυνση της ελληνογαλλικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το δημόσιο χρέος από επίπεδα που άγγιξαν το 210% του ΑΕΠ μετά την πανδημία κατευθύνεται προς το 136% έως το 2026, καταγράφοντας –όπως σημείωσε– τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση τουλάχιστον στην Ευρώπη και ενδεχομένως διεθνώς. Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 4,9% του ΑΕΠ για το 2025, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει κοντά στο 8%, από επίπεδα άνω του 27% την προηγούμενη δεκαετία.

Η εξέλιξη αυτή, όπως υπογράμμισε, «δημιουργεί τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η επιστροφή 800 εκατ. ευρώ στους πολίτες σε σύντομο χρονικό διάστημα, ως απάντηση στις πιέσεις της ενεργειακής κρίσης, αλλά και η προώθηση μόνιμων μέτρων ενίσχυσης των εισοδημάτων».

Κομβικό ρόλο στη νέα στρατηγική αποδίδει η κυβέρνηση, όπως τόνισε «στην ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην Euronext, κίνηση που αναμένεται να διευρύνει την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνή κεφάλαια και να ενισχύσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μεγαλύτερων επενδυτικών σχεδίων. Ο στόχος είναι η δημιουργία επιχειρήσεων μεγαλύτερης κλίμακας, με αυξημένη εξωστρέφεια και δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά σχήματα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης προειδοποίησε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστερήσεων, σημειώνοντας ότι «ο χρόνος λειτουργεί ήδη αντίστροφα» για την Ευρώπη. Όπως ανέφερε, κάθε αναβολή διευρύνει το επενδυτικό και ανταγωνιστικό χάσμα, καθιστώντας αναγκαία την επιτάχυνση της ενοποίησης των αγορών και την άμεση κινητοποίηση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Γαλλίας, η οποία αποκτά ισχυρότερο οικονομικό αποτύπωμα. Όπως είπε «από μεγάλα έργα υποδομών μέχρι επενδύσεις στην ενέργεια και την άμυνα –όπως το πρόγραμμα των φρεγατών Belharra– η διμερής συνεργασία παρουσιάζεται ως παράδειγμα σύμπραξης με μεταφορά τεχνογνωσίας και συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Στον τομέα της ενέργειας, αναφέρθηκε στην παρουσία γαλλικών ομίλων και η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, ενώ στον τομέα των υποδομών και των μεταφορών μίλησε για συνέργειες που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και την ανάπτυξη.

Ο υπουργός έθεσε το ζήτημα της ανάγκης για μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών και συντονισμένης επενδυτικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι ο κατακερματισμός περιορίζει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ανάγκη για κοινή δράση σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η τεχνολογία, καθώς και στη σημασία της δημιουργίας ευρωπαϊκών «πρωταθλητών» με μεγαλύτερη κλίμακα.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως επόμενο βήμα για την ευρωπαϊκή οικονομία, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής αποταμίευσης και τη διοχέτευσή της σε παραγωγικές επενδύσεις.

