«Μπουρλότο» από την Τούλσι Γκάμπαρντ: Οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν 120 βιολογικά εργαστήρια σε 30 χώρες

Λίγο πριν αποχωρήσει από τη θέση της επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν 120 βιολογικά εργαστήρια σε 30 χώρες.

Η Γκάμπαρντ ανακοίνωσε σήμερα την δημοσιοποίηση προηγουμένως άγνωστων πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για περισσότερα από 120 βιολογικά εργαστήρια σε περισσότερες από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Υποστηρίζοντας το Εκτελεστικό Διάταγμα του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό της επικίνδυνης έρευνας με στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας και την αύξηση της διαφάνειας, πρόσθεσε:

«Το ODNI θα συνεχίσει να συνεργάζεται με εταίρους σε όλη την κυβέρνηση για να εντοπίσει πού βρίσκονται αυτά τα εργαστήρια, ποια παθογόνα περιέχουν και ποια “έρευνα” διεξάγεται».

Today, I’m releasing never before seen intelligence revealing new evidence of past US government funding for more than 120 biolabs in over 30 countries, including Ukraine.



In support of President Trump‘s Executive Order to end federal funding of dangerous gain of function… pic.twitter.com/RkPHnAbka9 — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 12, 2026

Οπως σημεινώνει η σχετική ανακοίνωση, τα εργαστήρια αυτά περιλαμβάνουν και εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, οι οποίες ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο παραβίασης της ασφάλειάς τους λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας. Για παράδειγμα, η Κοινότητα Πληροφοριών είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι ένα βιολογικό εργαστήριο στην Ουκρανία, το οποίο χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ, πιθανότατα φιλοξενούσε επικίνδυνα παθογόνα και παρέμενε ευάλωτο σε διαχρονικές απειλές ρωσικής επίθεσης, κατάληψης ή καταστροφής.

Μέχρι σήμερα, στοιχεία σχετικά με την πλήρη έκταση της ύπαρξης και της χρηματοδότησης αυτών των εργαστηρίων είχαν σκόπιμα αποκρυφθεί από τον αμερικανικό λαό, υποστηρίζει η ανακοίνωση. Οι πληροφορίες που αφορούν την ύπαρξη, το ιστορικό, τις τοποθεσίες και τη χρηματοδότηση αυτών των βιολογικών εργαστηρίων που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ έχουν αποκρυβεί εσκεμμένα από ισχυρά πρόσωπα, τα οποία ψευδώς ισχυρίζονταν ότι τα εργαστήρια αυτά δεν υπάρχουν και κατηγορούσαν όποιον υποστήριζε το αντίθετο ως ξένο πράκτορα και προδότη της Αμερικής.

Πολλά από αυτά τα βιολογικά εργαστήρια που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ διεξάγουν σήμερα ή έχουν διεξαγάγει στο παρελθόν έρευνες με τη χρήση επικίνδυνων και εξαιρετικά μεταδοτικών παθογόνων οργανισμών, σε ορισμένες περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένης επικίνδυνης έρευνας τύπου Gain-of-Function, με ελάχιστη διαφάνεια ή εποπτεία.

«Παρά το προφανές ενδεχόμενο καταστροφικών παγκόσμιων επιπτώσεων που μπορεί να έχει η έρευνα πάνω σε επικίνδυνα παθογόνα σε βιολογικά εργαστήρια, πολιτικοί, αυτοαποκαλούμενοι επαγγελματίες της υγείας όπως ο Δρ. Φάουτσι και φορείς εντός της ομάδας εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Μπάιντεν είπαν ψέματα στον αμερικανικό λαό σχετικά με την ύπαρξη βιολογικών εργαστηρίων που χρηματοδοτούνται και υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και απείλησαν όσους επιχείρησαν να αποκαλύψουν την αλήθεια.

Το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με εταίρους σε ολόκληρη την κυβέρνηση για να εντοπίσει πού βρίσκονται αυτά τα εργαστήρια, ποια παθογόνα περιέχουν και να τερματίσει την επικίνδυνη έρευνα Gain-of-Function που απειλεί την υγεία και την ευημερία του αμερικανικού λαού και των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε η Γκάμπαρντ.

Η Γκάμπαρντ εξέδωσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες προς την Κοινότητα Πληροφοριών, δίνοντας εντολή για εντατικοποίηση της συλλογής πληροφοριών σχετικά με αυτά τα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις στο εξωτερικό.

Διαβάστε επίσης:

Χαραμάδα αισιοδοξίας: Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία με τις ΗΠΑ λέει το Ιράν μετά από διαρροές, διαψεύσεις και απειλές

X-Files έχει πάθει το Πεντάγωνο: Βλέπει μυστηριώδη αντικείμενα στις ΗΠΑ – Τα νέα αποχαρακτηρισμένα βίντεο για τα UFO (Photos/Video)

Μισή παραδοχή Πούτιν: Οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία αλλά «όλα ανακάμπτουν γρήγορα»