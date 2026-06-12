X-Files έχει πάθει το Πεντάγωνο: Βλέπει μυστηριώδη αντικείμενα στις ΗΠΑ – Τα νέα αποχαρακτηρισμένα βίντεο για τα UFO (Photos/Video)

Οι Αμερικανικές Αρχές εντόπισαν τοποθεσία στις βορειοανατολικές ΗΠΑ όπου εμφανίζονται μυστηριώδεις φωτεινές σφαίρες στον νυχτερινό ουρανό, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από τα UFO τόσο στους ειδικούς όσο και στην κοινή γνώμη.

Η ύπαρξη της περιοχής καταγράφεται στα νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δημοσιοποίηση φακέλων σχετικών με αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα.

Η ακριβής τοποθεσία παραμένει μυστική, ωστόσο στα έγγραφα περιγράφεται ως μια απομονωμένη λίμνη στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Οι πρώτες καταγραφές ξεκίνησαν το 2021 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα σε μη σταθερά χρονικά διαστήματα.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος απευθύνθηκε στο FBI τον Οκτώβριο του 2024, παραδίδοντας βίντεο που είχε καταγράψει με το κινητό του τηλέφωνο. Στα πλάνα εμφανίζονται φωτεινές σφαίρες που αιωρούνται στον ουρανό, αλλάζουν μέγεθος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φαίνεται να «πολλαπλασιάζονται».

Συνολικά τέσσερα βίντεο παραδόθηκαν στις Αρχές και εξετάστηκαν προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο φάρσας ή ψηφιακής επεξεργασίας. Σύμφωνα με τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, πράκτορες του FBI επισκέφθηκαν το σημείο τον Νοέμβριο του 2024 και κατέγραψαν και οι ίδιοι ανεξήγητα φωτεινά φαινόμενα.

The Pentagon on Friday released a new group of documents and videos related to UFOs, or UAPs, with 72 more documents, images and recordings. https://t.co/hk2H1JaKem June 12, 2026

Σε αναφορά τους κάνουν λόγο για λευκά και κόκκινα φώτα που κινούνταν με ασυνήθιστο τρόπο, εξαφανίζονταν και επανεμφανίζονταν μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αιωρούνταν πάνω από τα δέντρα ή κοντά στο νερό.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην εν λόγω περιοχή φαίνεται πως εγκαταστάθηκαν κάμερες και αισθητήρες που κατέγραψαν αυξημένες τιμές ακτινοβολίας γάμμα ενώ διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες σε ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα GPS όταν εμφανίζονταν οι σφαίρες.

Παρά τις έρευνες, οι αμερικανικές Αρχές δηλώνουν ότι δεν μπορούν ακόμη να εξηγήσουν τη φύση των φαινομένων αυτών και αποφεύγουν οποιαδήποτε εικασία για την προέλευσή τους. Στα έγγραφα δεν αναφέρεται η ύπαρξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε κοντινό σημείο ή δοκιμών προηγμένης τεχνολογίας που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα περιστατικά.

Αναλυτικά οι περιγραφές στα βίντεο του FBI

Οκτώβριος 2024: Τον Οκτώβριο του 2024, περίπου στις 18:51 τοπική ώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε μια πηγή φωτός κάτω από τον ορίζοντα, η οποία αιωρούνταν πάνω από μια λίμνη σε εκτιμώμενη απόσταση 2.700 ποδιών. Το φωτεινό αντικείμενο έμοιαζε με «σφαίρα που έμοιαζε με πλάσμα», η οποία άλλαζε κατά διαστήματα σχήμα και φωτεινότητα. Κατά διαστήματα, η κύρια πηγή φωτός φαινόταν να χωρίζεται σε μικρότερα φωτεινά σημεία. Ένα φωτεινό σημείο κάτω από την κύρια πηγή αιωρούνταν ακριβώς πάνω από το νερό και δεν φαινόταν να ταιριάζει με μια αντανάκλαση στην επιφάνεια. Το αντικείμενο παρέμεινε γενικά ακίνητο για περίπου 45 λεπτά πριν εξαφανιστεί. Ο αυτόπτης μάρτυρας δεν άκουσε κανένα ήχο από τα αντικείμενα. Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε από έναν ιδιώτη με ένα iPhone και στη συνέχεια αναλύθηκε και πιστοποιήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, το βίντεο έχει περικοπεί. Εκτός από αυτό το μέτρο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δεν έχουν γίνει επεξεργασίες, βελτιώσεις ή αλλοιώσεις στο οπτικό περιεχόμενο.

🚨 BREAKING:



🇺🇸 The U.S. Department of War just dropped its third release of declassified UAP files under the PURSUE program.



WAR GOV/UFO has clocked 1.7 billion hits since launching on May 8th.



This goes beyond public curiosity, the whole world is holding its breath.



More… https://t.co/UkQyvnGJKQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 12, 2026

Ιούλιος 2025: Τον Ιούλιο του 2025, περίπου στις 21:00 τοπική ώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε ένα έντονο φως στην πίσω αυλή του, καθώς πάρκαρε το αυτοκίνητό του επιστρέφοντας από τη δουλειά. Το φως αιωρούνταν περίπου 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, κάτω από μια σειρά δέντρων κοντά στο κέντρο της πίσω αυλής του, σε εκτιμώμενη απόσταση 27 μέτρων. Ο αυτόπτης μάρτυρας βγήκε για λίγο από το όχημά του πριν πάρει το τηλέφωνό του για να καταγράψει το συμβάν. Ο/η σύζυγος του αυτόπτη μάρτυρα βγήκε έξω για να εκτιμήσει την κατάσταση. Ο/η σύζυγος είδε επίσης το φως, περιγράφοντάς το ως μια «λαμπερή κόκκινη σφαίρα» διαμέτρου περίπου ενός μέτρου. Το κέντρο της κόκκινης σφαίρας φαινόταν να είναι ένας λευκός «ήλιος» περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ. Η σφαίρα ανέβηκε αργά και κινήθηκε προς τα αριστερά, και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες παρατήρησαν μια δεύτερη, πανομοιότυπη σφαίρα, να αιωρείται πάνω από την άλλη σφαίρα. Ο αυτόπτης μάρτυρας άρχισε να καταγράφει το περιστατικό χρησιμοποιώντας ένα iPhone 14 Pro Max, τραβώντας το υλικό που εμφανίζεται σε αυτό το βίντεο. Καθώς ο αυτόπτης μάρτυρας άρχισε να καταγράφει, οι σφαίρες κινήθηκαν μαζί προς τα δυτικά πάνω από μια κοντινή γραμμή δέντρων. Οι μάρτυρες περιέγραψαν την κίνηση των σφαιρών ως αθόρυβη και ομαλή, και ότι κινούνταν σε συγχρονισμό, σαν να πετούσαν σε σχηματισμό ή να ήταν δεμένες μεταξύ τους. Καθώς οι σφαίρες χάθηκαν από το οπτικό πεδίο, και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες τις είδαν να φαίνονται να συγχωνεύονται. Οι αυτόπτες μάρτυρες εκτίμησαν ότι οι σφαίρες κινήθηκαν από την αρχική τους θέση πριν εξαφανιστούν από το οπτικό τους πεδίο σε μια εκτιμώμενη απόσταση 75 μέτρων.

🇺🇸🛸 FLASH | Le Pentagone publie une troisième vague de dossiers déclassifiés sur les OVNIS, dont cette vidéo de deux mystérieuses sphères rouges géantes observées dans le nord-est des États-Unis en juillet 2025. pic.twitter.com/TFnGa7wCKB — Cerfia (@CerfiaFR) June 12, 2026

Νοέμβριος 2021: Τον Νοέμβριο του 2021, περίπου στις 05:00 τοπική ώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε μια φωτεινή πηγή κοντά στον ορίζοντα, σε εκτιμώμενη απόσταση 2.000 ποδιών. Η πηγή φωτός εμφανίστηκε αρχικά ως ένα μεμονωμένο έντονα φωτεινό αντικείμενο, προτού διαχωριστεί σε πολλαπλά φώτα που παρουσίαζαν ακανόνιστη περιστροφική κίνηση το ένα σε σχέση με το άλλο. Το αντικείμενο κινήθηκε αργά πλευρικά από αριστερά προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Ο αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε το βίντεο με ένα iPhone 12 Pro που κρατούσε στο χέρι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακούσια κίνηση της κάμερας. Η τοποθεσία ήταν γνωστή στον αυτόπτη μάρτυρα και είναι αραιοκατοικημένη.

New Department of War UFO files release



FBI-UAP-PR001, “Triangle Orbs,” Northeastern United States, 2021"



In November 2021, at approximately 0500 local time in the northeastern United States, an eyewitness observed a bright light source near the horizon at an estimated distance… pic.twitter.com/wr53XiZUOb — Red Panda Koala (@RedPandaKoala) June 12, 2026

Μάρτιος 2022: Τον Μάρτιο του 2022, περίπου στις 19:20 τοπική ώρα στη βορειοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας αυτόπτης μάρτυρας παρατήρησε δύο φωτεινές κόκκινες πηγές φωτός να αιωρούνται κοντά στον ορίζοντα, σε εκτιμώμενη απόσταση 2.500 ποδιών. Και τα δύο φωτεινά αντικείμενα παρέμειναν γενικά ακίνητα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρατήρησης. Η κάτω πηγή φωτός φαινόταν να περιστρέφεται αργά σε σχέση με την άνω πηγή φωτός, μετακινούμενη από μια φαινομενική θέση στις 6 η ώρα σε μια θέση ελαφρώς πέρα από τις 9 η ώρα. Ο αυτόπτης μάρτυρας δεν άκουσε κανέναν ήχο από τις πηγές φωτός. Ο αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε αυτό το βίντεο χρησιμοποιώντας ένα iPhone 12 Pro σε μια τοποθεσία που του είναι πολύ γνωστή, η οποία είναι αραιοκατοικημένη.

JUST IN UFO FILES: The Pentagon Releases Third Batch of Records



President Donald Trump's administration has released a third batch of files relating to unidentified flying objects (UFOs), just weeks after it released hundreds of other documents.



The Pentagon's public… pic.twitter.com/qdHfEQZdWn — SANTINO (@TheRealSantino) June 12, 2026

Οκτώβριος 2023: Τα βίντεο αυτά αποτελούν μια καλλιτεχνική αναπαράσταση ενός περιστατικού που αναφέρθηκε κοντά σε μια ευαίσθητη περιοχή εθνικής ασφάλειας στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αφορούσε μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) και διήρκεσε δύο ημέρες τον Οκτώβριο του 2023. Αυτή η ψηφιακή αναπαράσταση βασίζεται σε μια περιγραφή από πρώτο χέρι που παρέσχε ειδικός πράκτορας των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου. Το FBI προετοίμασε αυτή την ψηφιακή αναπαράσταση κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Πολέμου το 2026.

This video is an artistic interpretation of a reported incident near a sensitive national security site in the western United States involving unidentified anomalous phenomena (UAP) over a period of two days in October 2023.



This digital recreation is based upon a first-hand… pic.twitter.com/ek5h3dosKz — Capt Kyle (@CaptKylePatriot) June 12, 2026

Να σημειωθεί, πως στην συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αρχείων περιλαμβάνονται και απόρρητοι φάκελοι της CIA οι οποίοι αναφέρονται σε μυστηριώδεις θεάσεις χωρίς όμως να δίνεται κάποιο βίντεο.

Δείτε ΕΔΩ και τα έγγραφα της CIA.

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