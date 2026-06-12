Μισή παραδοχή Πούτιν: Οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία αλλά «όλα ανακάμπτουν γρήγορα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία, αλλά «όλα ανακάμπτουν γρήγορα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα ανταποκριθεί εντείνοντας τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους, ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών drone, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Είπε επίσης ότι ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία υπεβαίνει τους 700.000.

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