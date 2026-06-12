Φρίκη στην Πολωνία: Παθολόγος συνελήφθη μετά την ανακάλυψη ανθρώπινων εμβρύων στον κήπο του παλιού της σπιτιού

Πολωνοί ερευνητές ανέσυραν μέρη ανθρώπινων εμβρύων από έναν κήπο ακινήτου που ανήκε στο παρελθόν σε μια γιατρό, μετέδωσαν σήμερα πολωνικά μμε.

Η 57χρονη γυναίκα, η οποία εργάζεται ως παθολόγος, συνελήφθη, τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων PAP, επικαλούμενο την εισαγγελία στην πόλη Ρζεσζόφ στη νοτιοανατολική Πολωνία.

– Kilkamaście płodów zostało odnalezionych zakopanych na terenie posesji w Lutoryżu niedaleko Rzeszowa.

– Według informacji z mediów, działka należała wcześniej do osoby wykonującej zawód patomorfologa.

– Policja nie udziela szczegółowych komentarzy, zapowiadając publikację… pic.twitter.com/t84EdEaCB7 — OficjalneZero (@OficjalneZero) June 12, 2026

Η παθολόγος ήταν η προηγούμενη ιδιοκτήρια του ακινήτου αυτού που βρίσκεται στο χωριό Λουτορίζ, 12 χιλιόμετρα από την πόλη. Οι νέοι ιδιοκτήτες ανακάλυψαν μεγάλες ποσότητες ιατρικών αποβλήτων στον κήπο, συμπεριλαμβανομένων μπλοκ παραφίνης και αντικειμενοφόρων πλακών.

“Αυτά τα αντικείμενα ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής στο οικόπεδο του ακινήτου. Μεταξύ των αποβλήτων που ανακαλύφθηκαν ήταν ένα ανθρώπινο έμβρυο και άλλα λείψανα που ενδέχεται να είναι από ανθρώπινα έμβρυα, ορισμένα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης….”, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Policjanci zatrzymali w/s szczątków płodów zakopanych na działce w Lutoryżu dr. Magdalenę H. patomorfolog z Rzeszowa. Kobieta była właścicielką tej działki. Zostanie przesłuchana prawdopodobnie jutro rano – mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/mtlfIDJE8j June 12, 2026

Η ύποπτη βρίσκεται υπό έρευνα για βεβήλωση πτώματος και παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων.

Οι κατηγορίες αυτές επιφέρουν ποινές φυλάκισης από δύο έως και 12 έτη.

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