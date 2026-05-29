search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.05.2026 08:46

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με το τεμαχισμένο πτώμα που είχε βρεθεί στη θάλασσα το 2022

29.05.2026 08:46
peripoliko new

Η δολοφονία ενός αλλοδαπού άνδρα, τμήματα του πτώματος του οποίου είχαν εντοπιστεί στη θάλασσα, στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2022, εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Μετά από πολυετή έρευνα, οι Αρχές ταυτοποίησαν τέσσερις ομοεθνείς του θύματος ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Ένας από αυτούς συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη στις 27 Μαΐου, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να εγκατέλειψαν τη χώρα μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2020, όταν το θύμα φέρεται να βρέθηκε στο στόχαστρο ομοεθνούς του εξαιτίας προσωπικών διαφορών. Όπως προέκυψε, σε βάρος του είχαν υποβληθεί επανειλημμένες καταγγελίες, ενώ είχε δεχθεί και επίθεση από ομάδα ατόμων.

Το θύμα εγκατέλειψε τότε τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο επέστρεψε στην πόλη τον Ιούνιο του 2022. Κατά την αστυνομική εκδοχή, οι κατηγορούμενοι τον απήγαγαν και τον μετέφεραν σε σημείο όπου τον δολοφόνησαν. Στη συνέχεια φέρονται να προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος, πετώντας τη σορό στη θάλασσα με τη χρήση βαριδίων.

Η έρευνα οδήγησε επίσης στην εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής άλλου ομοεθνούς άνδρα, η οποία είχε σημειωθεί το 2020 και, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία. Για την υπόθεση αυτή φέρονται να εμπλέκονται τρία από τα πρόσωπα που κατηγορούνται και για την ανθρωποκτονία.

Κατά τις έρευνες σε σπίτι και επαγγελματικό χώρο του συλληφθέντα κατασχέθηκαν πλαστή άδεια οδήγησης, επτά μαχαίρια και ένας σουγιάς. Σε βάρος του σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Διαβάστε επίσης:

Οδηγός στην Κρήτη προσπερνά 8 αυτοκίνητα πάνω σε στροφή (video)

Μαρούσι: Βρέθηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε εγκαταλελειμμένο σπίτι – Απομακρύνθηκε με ασφάλεια

Πανελλήνιες 2026: Πρεμιέρα σήμερα με τη Νεοελληνική Γλώσσα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

giannis-papamichail-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ (Video)

influencer-1-daiga-ellaby-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Η «γκρίζα αγορά» των influencers στα social media: Προωθούν επικίνδυνα πεπτίδια για αδυνάτισμα, αύξηση μυών

vanesa-adamopoulou-new
LIFESTYLE

Βανέσα Αδαμοπούλου: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που ζούμε» (Video)

kafsonas_evropi_2805_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Δυναμική του «Θερμικού Θόλου» στη Δυτική Ευρώπη: Ανάλυση ενός Ιστορικού Ανοιξιάτικου Καύσωνα (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

trudeau alina
ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:14
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

giannis-papamichail-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ (Video)

influencer-1-daiga-ellaby-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Η «γκρίζα αγορά» των influencers στα social media: Προωθούν επικίνδυνα πεπτίδια για αδυνάτισμα, αύξηση μυών

1 / 3