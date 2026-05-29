Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με το τεμαχισμένο πτώμα που είχε βρεθεί στη θάλασσα το 2022

Η δολοφονία ενός αλλοδαπού άνδρα, τμήματα του πτώματος του οποίου είχαν εντοπιστεί στη θάλασσα, στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2022, εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Μετά από πολυετή έρευνα, οι Αρχές ταυτοποίησαν τέσσερις ομοεθνείς του θύματος ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Ένας από αυτούς συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη στις 27 Μαΐου, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να εγκατέλειψαν τη χώρα μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2020, όταν το θύμα φέρεται να βρέθηκε στο στόχαστρο ομοεθνούς του εξαιτίας προσωπικών διαφορών. Όπως προέκυψε, σε βάρος του είχαν υποβληθεί επανειλημμένες καταγγελίες, ενώ είχε δεχθεί και επίθεση από ομάδα ατόμων.

Το θύμα εγκατέλειψε τότε τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο επέστρεψε στην πόλη τον Ιούνιο του 2022. Κατά την αστυνομική εκδοχή, οι κατηγορούμενοι τον απήγαγαν και τον μετέφεραν σε σημείο όπου τον δολοφόνησαν. Στη συνέχεια φέρονται να προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος, πετώντας τη σορό στη θάλασσα με τη χρήση βαριδίων.

Η έρευνα οδήγησε επίσης στην εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής άλλου ομοεθνούς άνδρα, η οποία είχε σημειωθεί το 2020 και, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία. Για την υπόθεση αυτή φέρονται να εμπλέκονται τρία από τα πρόσωπα που κατηγορούνται και για την ανθρωποκτονία.

Κατά τις έρευνες σε σπίτι και επαγγελματικό χώρο του συλληφθέντα κατασχέθηκαν πλαστή άδεια οδήγησης, επτά μαχαίρια και ένας σουγιάς. Σε βάρος του σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

