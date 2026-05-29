Οδηγός στην Κρήτη προσπερνά 8 αυτοκίνητα πάνω σε στροφή (video)

Ένα νέο βίντεο που καταγράφει έναν οδηγό να αψηφά τελείως τη νομοθεσία και να προχωρά σε μια από τις πιο επικίνδυνες ενέργειες που έχουμε δει στον δρόμο κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Τον τελευταίο καιρό οι αρχές έχουν θέση σε εφαρμογή ένα σχέδιο που έχει ως στόχο την αύξηση των ελέγχων και τον περιορισμό των πλέον επικίνδυνων παραβάσεων που πολλές φορές καταλήγουν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Παρά τα αυξημένα μέτρα και τις μεγαλύτερες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, μεγάλη μερίδα οδηγών εξακολουθεί να αγνοεί τόσο τη νομοθεσία όσο και τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα βίντεο που έγινε viral στα social media τις τελευταίες ώρες, καταγράφοντας έναν οδηγό να πραγματοποιεί μία από τις πιο επικίνδυνες προσπεράσεις που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο οδηγός κινείται σε επαρχιακό ορεινό δρόμο με περιορισμένη ορατότητα και κακής ποιότητας οδόστρωμα.

\Μη θέλοντας να ακολουθήσει τον ρυθμό των υπόλοιπων οχημάτων που κινούνται εντός των ορίων ταχύτητας, αποφασίζει να βγει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να πραγματοποιήσει διαδοχικές προσπεράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, προσπερνά συνολικά οκτώ οχήματα ενώ βρίσκεται ακριβώς πριν από στροφή, χωρίς να έχει σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει στο αντίθετο ρεύμα.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη καθώς, αφού μόλις ολοκληρώνει την πρώτη σειρά προσπεράσεων, επιχειρεί να περάσει και φορτηγό που βρίσκεται μπροστά του, παρότι πλησιάζει σε νέα στροφή, όπου και πάλι δεν υπάρχει ορατότητα.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στα πλάνα, για μεγάλο μέρος του βίντεο ο οδηγός κινείται αποκλειστικά στο αντίθετο ρεύμα, σαν να πρόκειται για τη δική του λωρίδα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι η περιορισμένη αστυνόμευση σε αρκετά τμήματα του επαρχιακού δικτύου επιτρέπει σε ορισμένους οδηγούς να προχωρούν σε ιδιαίτερα επικίνδυνες παραβάσεις χωρίς τον φόβο άμεσου ελέγχου ή τιμωρίας.

Σε κάθε περίπτωση, η παράνομη προσπέραση συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι προβλεπόμενες κυρώσεις μπορούν να φτάσουν έως και τα 700 ευρώ πρόστιμο, συνοδευόμενες από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα έως 30 ημερών.

