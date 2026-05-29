ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:11
29.05.2026 07:56

Μαρούσι: Βρέθηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε εγκαταλελειμμένο σπίτι – Απομακρύνθηκε με ασφάλεια

Ηλεία: Βρέθηκε βλήμα όλμου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε αυλή σπιτιού – Επιχείρηση με κλιμάκιο πυροτεχνουργών (Photos)
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (28/5) στο Μαρούσι, όταν εντοπίστηκε οβίδα σε αυλή εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην οδό Βοσπόρου.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκοπεδίων Ξηράς, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησαν στον αποκλεισμό των γύρω δρόμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων και η απρόσκοπτη διεξαγωγή της επιχείρησης.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και λίγο πριν τα μεσάνυχτα, περίπου στις 23:55, το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από την αυλή της οικίας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών οι Αρχές προχώρησαν σταδιακά στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή.

