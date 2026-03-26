Εξουδετερώθηκε η οβίδα που βρέθηκε στην Πεύκη, «το παιδί μου έπαιζε ποδόσφαιρο με αυτή» λέει πατέρας (video)

Εξουδετερώθηκε σήμερα το πρωί η οξειδωμένη ιταλική οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε υπό ανέγερση οικοδομή στην Πεύκη, από παιδιά που έπαιζαν στο σημείο.

Επί τόπου βρέθηκε εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού, το οποίο μετά την εξουδετέρωσή της, την απομάκρυνε με ασφάλεια.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης 25ης Μαρτίου όταν μία παρέα γονέων με τα παιδιά τους είδαν την έξοδό τους με αφορμή την εθνική επέτειο να μετατρέπεται σε σκηνικό τρόμου.

Πιο συγκεκριμένα, οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε οικόπεδο από παιδιά ηλικίας 11-12 ετών, που έπαιζαν σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο της περιοχής.

Στη συνέχεια, τα παιδιά κατευθύνθηκαν στο μαγαζί, όπου βρίσκονταν οι γονείς τους και τους ενημέρωσαν ότι είχαν βρει «κάτι περίεργο», το οποίο χαρακτήριζαν ως παιχνίδι.

Ο πατέρας βγήκε με απορία από το κατάστημα και προς έκπληξή του διαπίστωσε ότι πρόκειται για οβίδα.

Αμέσως επικοινώνησε με την αστυνομία, η οποία όπως ανέφερε, έφτασε στο σημείο πολύ γρήγορα.

«Γλιτώσαμε τα χειρότερα. Πρέπει να ανάψουμε ένα κερί», τόνισε ο πατέρας του αγοριού, που για ώρα κρατούσε την οβίδα στα χέρια του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένιωσε μεγάλη ανησυχία όταν κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης και σημείωσε ότι το παιδί του παραμένει ιδιαίτερα ταραγμένο, εφόσον αντιλήφθηκε ότι έπαιζε με ένα τόσο επικίνδυνο εύρημα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κυκλοφορία στην οδό Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Σαλαμίνος αποκλείστηκε, καθώς το εύρημα θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο.

Σημειώνεται, ότι οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν ή να μετακινήσουν τα οχήματά τους που βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στο σημείο.

Στη συνέχεια, έφτασε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), το οποίο διαπίστωσε ότι πρόκειται για ιταλική οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, χρονολογούμενη περίπου από το 1940, η οποία παραμένει ενεργή.

