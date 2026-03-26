Πότε αρχίζει το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα – Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα

«Μύρισε» Πάσχα στην Αθήνα και την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.
Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.
Την Πέμπτη 2 Απριλίου αρχίζει και στη Θεσσαλονίκη το εορταστικό ωράριο.
Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα εξής:
Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00
Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00
Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00
Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00
Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00
Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00
Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00
Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00
Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00
Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00
ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ
Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ
Αναστάτωση στην Πεύκη: Το πρωί από κλιμάκιο του Στρατού η εξουδετέρωση της οβίδας που εντόπισαν παιδιά
Κρήτη: Άνδρας μπήκε σε σπίτια και απειλούσε με μαχαίρι δύο γυναίκες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Ηράκλειο
Κεφαλονιά: Φωτιά σε δάσος στα Μαυράτα – Επιχειρούν 12 οχήματα της Πυροσβεστικής (Video)
