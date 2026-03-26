ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 08:14
Πότε αρχίζει το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα – Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα

kalathi-pasxa-new

«Μύρισε» Πάσχα στην Αθήνα και την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.

Την Πέμπτη 2 Απριλίου αρχίζει και στη Θεσσαλονίκη το εορταστικό ωράριο.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων το Πάσχα

Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα εξής:

Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00
Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00
Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00
Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00
Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00
Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00
Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00
Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00
Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00
Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00
ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ
Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ

google_news_icon

agion oros new
qualco
ypoklopes_new_123
famellos-haritsis
PERIPOLIKO76
grigoris-arnaoutoglou-new
bbc thimata epstein – new
polemos iran israil – new
mo salax liverpool – new
vouliagmeni erevnew ditis – new
agion oros new
qualco
ypoklopes_new_123
