Κεφαλονιά: Φωτιά σε δάσος στα Μαυράτα – Επιχειρούν 12 οχήματα της Πυροσβεστικής (Video)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) σε δάσος στα Μαυράτα Κεφαλονιάς.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και πλέον επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και ένα αεροσκάφος.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
Η φωτιά καίει σε ένα σημείο με δύσβατο ανάγλυφο, γεγονός που καθιστά το έργο της Πυροσβεστικής δύσκολο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Μαυράτα #Κεφαλονιά.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 25, 2026
Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και εθελοντές.
