ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 19:25
25.03.2026 18:15

Κέρκυρα: Σύλληψη 41χρονου για αρχαιοκαπηλία – Βρέθηκαν στην κατοχή του 22 αρχαία νομίσματα

ilikiomenos_sillipsi

Στη σύλληψη ενός 41χρονου προχώρησαν οι αρχές το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026 στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο επιχείρησης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο κατηγορούμενος φέρεται να κατείχε αρχαία νομίσματα μεγάλης αξίας, καθώς και παράνομο οπλισμό.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που συγκέντρωσε το αρμόδιο Γραφείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων.

Ακολούθησε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, με τη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων και ανάλυση προανακριτικού υλικού, μέσα από τα οποία επιβεβαιώθηκε η παράνομη δραστηριότητα του 41χρονου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην περιοχή της Κέρκυρας, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις έρευνες σε οικίες και άλλους χώρους. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

  • 22 αρχαία νομίσματα
  • σιδερογροθιά
  • κινητό τηλέφωνο

Σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, τα νομίσματα χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως και τον 17ο αιώνα μ.Χ., καλύπτοντας περιόδους από την κλασική αρχαιότητα έως τα ενετικά χρόνια.

Όπως επισημαίνεται, εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας και χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα πολιτιστικής αξίας.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα νομίσματα θα παραδοθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων για φύλαξη και περαιτέρω επιστημονική αξιολόγηση.

google_news_icon

prwtoselido entos new
pasok_synedrio_new_123
astinomia-new
red_sea_new
fotiaKEFALONIA1
mo salax liverpool – new
red_sea_new
Kaxlas
fuel-pass_2403_1920-1080_new
xaris doukas 55- new
prwtoselido entos new
pasok_synedrio_new_123
astinomia-new
