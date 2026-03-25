Οι καταγγελίες, οι υπηρεσίες μασάζ, τα σουβλατζίδικα, η Porsche και τα Rolex – Πώς στήθηκε το κόλπο των 33 εκατ. σε βάρος του ΕΦΚΑ και ποιοι κρύβονται πίσω από το σκάνδαλο

Μια καλοκουρδισμένη μηχανή εξαπάτησης του ελληνικού Δημοσίου, με δομή που θυμίζει πολυεθνική εταιρεία και μεθόδους που αγγίζουν τα όρια της εγκληματικής ευρηματικότητας, αποκαλύπτεται μέσα από τη δικογραφία για το κύκλωμα των εικονικών εταιρειών που φέρεται να «ρούφηξε» περισσότερα από 33 εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται 226 εταιρείες, οι περισσότερες χωρίς πραγματική δραστηριότητα, με ανύπαρκτους διαχειριστές και εκατοντάδες «εργαζόμενους» που δεν είχαν ιδέα ότι… εργάζονταν.

Η καταγγελία που «έσπασε» την απάτη

Η αρχή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της απίστευτης απάτης ήρθε από μια απλή καταγγελία. Στις 5 Απριλίου 2024, ένας εργαζόμενος απευθύνθηκε στις Αρχές, δηλώνοντας πως εμφανιζόταν ασφαλισμένος σε δύο εταιρείες, χωρίς να έχει περάσει ούτε απ’ έξω. Από την 1η Μαΐου 2023 έως την ημέρα της καταγγελίας, το όνομά του φιγουράριζε σε μισθοδοσίες επιχειρήσεων που του ήταν παντελώς άγνωστες. Ανάμεσά τους, μια εταιρεία με την επωνυμία «Η Σούβλα του Άρχοντα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», από την οποία έμελλε να γίνει η αρχή των ερευνών.

Όταν οι ελεγκτές έφτασαν στη δηλωμένη έδρα της εταιρείας, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε γραφεία, ούτε επιχείρηση, ούτε καν ίχνος δραστηριότητας. Κι όμως, στα χαρτιά η συγκεκριμένη εταιρεία απασχολούσε 311 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, 11 μερικής και έναν εκ περιτροπής. Ένα φάντασμα με εκατοντάδες «υπαλλήλους».

Η υπόθεση δεν άργησε να πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Μέσα σε λίγες ημέρες, προστέθηκαν νέες καταγγελίες. Ένας ακόμη ασφαλισμένος που ανακάλυψε ότι τα προσωπικά του δεδομένα χρησιμοποιούνταν χωρίς τη συγκατάθεσή του, μια ανώνυμη αναφορά για εταιρεία που δήλωνε εργαζόμενο χωρίς σύμβαση, αλλά και μια γυναίκα που φαινόταν να εργάζεται ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις, δύο εκ των οποίων δεν είχε ακούσει ποτέ.

Εγκληματική οργάνωση

Αυτό που άρχισε να ξεδιπλώνεται μπροστά στους ερευνητές της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων ήταν ένα δίκτυο με δομή εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να δρα τουλάχιστον από το 2018, ενώ ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται να έχουν κοινή δραστηριότητα ήδη από το 2013. Στην κορυφή της πυραμίδας, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρίσκεται ένας λογιστής, που κυκλοφορούσε με Porsche Panamera. Δίπλα του, δύο ακόμη λογιστές με γραφεία στο κέντρο της Αθήνας φέρονται ως υπαρχηγοί. Μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί με τα κέρδη τους αγόραζαν πολυτελή αυτοκίνητα, μηχανές μεγάλου κυβισμού ρολόγια Rolex ακόμη και διαμερίσματα!

Η «συνταγή» της απάτης ήταν απλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική. Το κύκλωμα ίδρυε ή αποκτούσε μικρές εταιρείες, κυρίως ΙΚΕ, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως οχήματα για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη δήλωση ανύπαρκτου προσωπικού. Οι εταιρείες αυτές είχαν σύντομο κύκλο ζωής. Μέσα σε λίγους μήνες δημιουργούσαν τεχνητά έξοδα – κυρίως μέσω μισθοδοσίας – εμφανίζοντας μηδενικά ή αρνητικά κέρδη, αποφεύγοντας έτσι την πληρωμή φόρου εισοδήματος. Κάποιες από τις εταιρείες αυτές ήταν είτε σουβλατζίδικα, είτε ήταν κέντρα μασάζ και ευεξίας.

Ταυτόχρονα, δήλωναν εκατοντάδες εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, χωρίς όμως να καταβάλλουν ποτέ τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Το ισχύον σύστημα της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) επέτρεπε την υποβολή στοιχείων χωρίς άμεση πληρωμή, δημιουργώντας ένα «παράθυρο» 6 έως 12 μηνών. Μέχρι να κινηθούν οι διαδικασίες ελέγχου, οι εταιρείες είχαν ήδη εξαφανιστεί, αφήνοντας πίσω τους χρέη εκατομμυρίων.

Τεράστια ζημιά

Η ζημία είναι τεράστια. Οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ αγγίζουν τα 19.720.921 ευρώ, ο μη αποδοθείς ΦΠΑ τα 6.096.330 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος τα 5.588.302 ευρώ. Συνολικά, η αξία των εικονικών τιμολογίων φτάνει τα 31.497.706 ευρώ.

Κομβικό ρόλο στο σχήμα έπαιζαν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, συχνά αλλοδαποί ή άνθρωποι σε δεινή οικονομική κατάσταση, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών. Όταν οι Αρχές επιχειρούσαν να εντοπίσουν τους υπευθύνους, έβρισκαν ανθρώπους χωρίς περιουσία και χωρίς δυνατότητα να καλύψουν ούτε ένα μικρό μέρος των οφειλών.

Παράλληλα, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τεχνικές όπως οι κυκλικές συναλλαγές, γνωστές ως «carousel fraud». Εταιρείες του ίδιου δικτύου εξέδιδαν μεταξύ τους εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες υπηρεσίες, δημιουργώντας πλασματικά έξοδα και αιτούμενες επιστροφές ΦΠΑ. Ένα κλειστό σύστημα που αναπαρήγαγε χρήμα από το πουθενά.

Πρόσωπα από την showbiz

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμπλοκή προσώπων από τον χώρο της showbiz. Δύο γνωστά μοντέλα, ηλικίας 39 και 40 ετών, με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χιλιάδες followers, φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο ως διαχειριστές ή μέλη σε συνολικά δώδεκα εταιρείες. Αν και δεν συνελήφθησαν, περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εταιρείες τους είχαν κοινές έδρες, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και διασυνδέσεις με άλλα μέλη του κυκλώματος.

Ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα είναι πρώην παίκτης ριάλιτι σόου, ο οποίος συνελήφθη και φέρεται να διαχειριζόταν τουλάχιστον τρία καταστήματα καφέ γνωστής αλυσίδας. Πρόσφατα είχε αγοράσει διαμέρισμα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, γεγονός που τον έβαλε στο μικροσκόπιο των Αρχών. Οι αναλυτές «ξεσκόνισαν» τα οικονομικά του στοιχεία και εντόπισαν τη συμμετοχή του σε εταιρείες του δικτύου, ακόμη και ως αφανής εταίρος.

Οι διασυνδέσεις μεταξύ των εταιρειών ήταν εντυπωσιακές. Ίδιες διευθύνσεις, κοινά email και τηλέφωνα, εργαζόμενοι που εμφανίζονταν ταυτόχρονα σε πολλαπλές επιχειρήσεις. Σε μία περίπτωση, εταιρεία που είχε ιδρύσει ο 40χρονος είχε 255 ασφαλισμένους, εκ των οποίων οι 31 ήταν κοινοί με άλλες εταιρείες του κυκλώματος. Ακόμη και η σύζυγός του εμφανιζόταν ασφαλισμένη σε έξι διαφορετικές εταιρείες.

Το πιο παράδοξο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι πολλοί από τους «εργαζόμενους» απολάμβαναν κανονικά ασφαλιστικά δικαιώματα – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιδόματα – χωρίς το κράτος να έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Τα κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή διοχετεύονταν σε πολυτελή ζωή, με ακριβά αυτοκίνητα, ρολόγια και ακίνητα. Παρά τα στοιχεία, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους αναμένεται να αρνηθούν τις κατηγορίες κατά τις απολογίες τους. Ωστόσο, η δικογραφία περιλαμβάνει πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων που, σύμφωνα με τις Αρχές, τεκμηριώνουν τη δράση τους.

Διαβάστε επίσης