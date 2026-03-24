Κύκλωμα απάτης κατά του ΕΦΚΑ: Είχαν στήσει δίκτυο με 226 εταιρείες «φαντάσματα» – Κατασχέθηκαν αμάξια, πλάκες χρυσού και ακριβά ρολόγια (Photos/Video)

Ζημιά 33 εκατ. ευρώ προκάλεσε στον ΕΦΚΑ το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες στο οποίο συμμετείχαν μοντέλα, influencer και επιχειρηματίες.

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για:

συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,

απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ εξακολούθηση,

πλαστογραφία από κοινού

υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ ,

φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση,

φοροδιαφυγή από κοινού και κατ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Ακόμη οι 22 κατηγορούμενοι διώκονται και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και της προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση

Οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, με σκοπό τη μεθοδευμένη και οργανωμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., τη φοροδιαφυγή και την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Οι αρχηγοί του κυκλώματος

Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν τρεις λογιστές, που διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ σταδιακά εντάχθηκαν και τα λοιπά μέλη.

Είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή της εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση ατόμων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ και την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να δυσχεραίνει την αποκάλυψη της δράσης του και τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων που το αποτελούσαν, λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση τριών κατηγοριών εταιρειών.

Οι εικονικές εταιρείες

Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που σύστηναν οι εμπλεκόμενοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, μέσω των οποίων ξεκινούσε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και συναφών τομέων.

Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), προκειμένου να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις αρχικές εταιρείες και τις σχετικές ευθύνες. Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές, όπως ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο μεταφέρονταν οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας. Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών βαρύνονταν με τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.

Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εταιρείες αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία και υφαρπαχθέντα Α.Φ.Μ., καθώς και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν απολεσθεί ή κλαπεί. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν αφενός για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την απασχόληση εργαζομένων σε άλλες εταιρείες και την εικονική ασφάλιση προσώπων και αφετέρου για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μετακύλιση του Φ.Π.Α., τη μείωση ή το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.

Οι εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους για βραχυχρόνιο διάστημα, με αποτέλεσμα η παύση της δραστηριότητας της μίας να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της επόμενης, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της δράσης της οργάνωσης.

Τα παράνομα έσοδα απορροφούνταν μέσω του ανωτέρω δικτύου εταιρειών, διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες, παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής Αρχής, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλάκες χρυσού,

6 χρυσές λίρες,

9 αυτοκίνητα και 10 δίκυκλες μοτοσικλέτες,

ρολόγια χειρός,

πλήθος καρτών ανάληψης,

πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,

8 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ποσότητα κάνναβης βάρους 9 γραμμαρίων,

αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες και

το χρηματικό ποσό των 156.425 ευρώ.

Οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ, ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α. σε 6.096.330,18 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302,71 ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ.

