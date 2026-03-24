Γιώργος Τσαγκαράκης: «Αθώος» δηλώνει ο γκαλερίστας – «Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» λέει ο Δημητρακόπουλος

«Ο κύριος Τσαγκαράκης, τον οποίο εκπροσωπούμε μαζί με τους συνεργάτες μου, Γιάννη Παπαριστείδη και Παναγιώτη Κάρκουλα είναι αθώος. Αυτή είναι η πρώτη του δήλωση δι’ εμού. Δεν έχει διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται» δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που ανέλαβε την υπεράσπισή του.

«Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται. Υπάρχει ένα δόγμα στην εγκληματολογία όσον αφορά στις πωλήσεις έργων τέχνης. Κανένας, ο οποίος δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει αντικείμενα που είναι πλαστά γιατί αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία» σχολίασε ο γνωστός δικηγόρος.

Για το Ευαγγέλιο του 1745 που είχε παρουσιάσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε: «Στις 19 Μαρτίου είχε επικοινωνήσει με την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων και προσπάθησε να κλείσει ραντεβού, προκειμένου να επιδείξει σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Ήθελε να δείξει το Ευαγγέλιο για να ενημερωθεί αρμοδίως, αν υπάρχει πρόβλημα. Τον πρόλαβε η αστυνομία. Θέλω να είστε σίγουροι ότι ακόμα είμαστε στην αρχή».

«Η ταπεινότητά μου δεν μπορεί να δεχτεί πως είχε δόλο. Δεν είναι δυνατόν να γνώριζε πως είχε στα χέρια του αντικείμενα πλαστά και να τα διαφήμιζε μέσα από την τηλεόραση. Είναι πέρα από κάθε εγκληματολογική λογική. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα και θα τα παρουσιάσουμε» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

