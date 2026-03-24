ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:33
24.03.2026 12:28

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Αθώος» δηλώνει ο γκαλερίστας – «Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» λέει ο Δημητρακόπουλος

«Ο κύριος Τσαγκαράκης, τον οποίο εκπροσωπούμε μαζί με τους συνεργάτες μου, Γιάννη Παπαριστείδη και Παναγιώτη Κάρκουλα είναι αθώος. Αυτή είναι η πρώτη του δήλωση δι’ εμού. Δεν έχει διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται» δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που ανέλαβε την υπεράσπισή του.

«Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται. Υπάρχει ένα δόγμα στην εγκληματολογία όσον αφορά στις πωλήσεις έργων τέχνης. Κανένας, ο οποίος δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει αντικείμενα που είναι πλαστά γιατί αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία» σχολίασε ο γνωστός δικηγόρος.

Για το Ευαγγέλιο του 1745 που είχε παρουσιάσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε: «Στις 19 Μαρτίου είχε επικοινωνήσει με την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων και προσπάθησε να κλείσει ραντεβού, προκειμένου να επιδείξει σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Ήθελε να δείξει το Ευαγγέλιο για να ενημερωθεί αρμοδίως, αν υπάρχει πρόβλημα. Τον πρόλαβε η αστυνομία. Θέλω να είστε σίγουροι ότι ακόμα είμαστε στην αρχή».

«Η ταπεινότητά μου δεν μπορεί να δεχτεί πως είχε δόλο. Δεν είναι δυνατόν να γνώριζε πως είχε στα χέρια του αντικείμενα πλαστά και να τα διαφήμιζε μέσα από την τηλεόραση. Είναι πέρα από κάθε εγκληματολογική λογική. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα και θα τα παρουσιάσουμε» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Τρία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη – Ανήλικος έσωσε τη μητέρα του από τον πατέρα του που την απειλούσε με κουζινομάχαιρο!

Πάτρα: Μαθητής Λυκείου γρονθοκόπησε 9χρονο σε προαύλιο σχολείου – Βρέθηκε πάνω του και μαχαίρι

Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα «πράσα» να υποδύονται τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ – Δύο συλλήψεις





pierrakakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Αναδρομικά από 15 Μαρτίου η επιδότηση 15% στα λιπάσματα»

26-03-24_0006__DPN8598
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» (photos)

giorgostsagarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Αθώος» δηλώνει ο γκαλερίστας – «Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» λέει ο Δημητρακόπουλος

GADA_police
ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα οι 22 του κυκλώματος απάτης σε βάρος του Δημοσίου

areios-pagos_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Στον… κόσμο του ο Άρειος Πάγος – Βλέπει «αγανακακτισμένους δήθεν πολίτες» αντί για το μπάχαλο της Λάρισας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

kalxas 2 new
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

gkalibaf iran 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η διαδοχή στο Ιράν στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ – Στον Γκαλιμπάφ το βλέμμα της Ουάσιγκτον

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι - Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

