search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.03.2026 12:09

Τρία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη – Ανήλικος έσωσε τη μητέρα του από τον πατέρα του που την απειλούσε με κουζινομάχαιρο!

@pixabay

Τρία διαφορετικά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκαν στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες, χθες Δευτέρα.

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ το τρίτο σε περιοχή της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Σε ό,τι αφορά το περιστατικά στο Ρέθυμνο, 50χρονη γυναίκα από την Αλβανία δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να την εξύβρισε και ακολούθως να την απείλησε κρατώντας στα χέρια του κουζινομάχαιρο. Στη θέα του μαχαιριού και εν μέσω της απειλής, σύμφωνα με την αστυνομία, παρενέβη ο ανήλικος γιος του ζευγαριού ο οποίος και κατάφερε να προστατεύσει τη μητέρα του, ενώ ο 62χρονος πατέρας του συνελήφθη.

Στο δεύτερο περιστατικό, μία 50χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία προχώρησε σε καταγγελία κατά του 54χρονου πρώην συντρόφου της. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 54χρονος την απείλησε και την χτύπησε. Μάλιστα οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο πρώην συντρόφων που αντάλλαξαν μηνύσεις.

Στο τρίτο περιστατικό, μία 31χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της, την εξύβρισε, τη χαστούκισε, την κλώτσησε και την έριξε στο έδαφος, προκαλώντας της τραυματισμό στο χέρι. Ο 30χρονος μετά την καταγγελία συνελήφθη, αν και η 31χρονη γυναίκα δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3