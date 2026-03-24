Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν χρήματα, χρυσαφικά και έναν πίνακα ζωγραφικής, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Τρεις κλοπές από σπίτια, που σημειώθηκαν το τελευταίο τετράμηνο, σε περιοχές της Νεάπολης και των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, εξιχνίασαν αστυνομικοί του τοπικού τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα- και συγκεκριμένα 49χρονος, 29χρονος και 42χρονος, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες.

Η λεία τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, περιλάμβανε χρηματικά ποσά άνω των 40.000 ευρώ, 4.800 δολάρια ΗΠΑ, διάφορα χρυσαφικά κι έναν πίνακα ζωγραφικής.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Διαβάστε επίσης:

